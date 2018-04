SFL : renforce sa Direction Technique et Développement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SFL (Société Foncière Lyonnaise) a annoncé les nominations de Nicolas Tennevet et Stéphane Blanc au sein de sa Direction Technique et Développement. Nicolas Tennevet, 46 ans, devient Directeur du Développement et des Grands Projets, en charge de la maîtrise d'ouvrage. Stéphane Blanc, 40 ans, est nommé Directeur de l'Ingénierie et de l'Exploitation durable, en charge de l'exploitation technique du patrimoine, des projets de rénovation des immeubles ainsi que des achats durables, de l'environnement, des certifications et de la maîtrise des risques règlementaires.Au sein de SFL, ils sont tous deux rattachés à Eric Oudard, Directeur Technique et Développement.