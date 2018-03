Societe Fonciere Lyonnaise : La Société annonce la publication de son Document de référence 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 29 mars 2018

La Société annonce la publication de son Document de référence 2017

La Société annonce que son document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2018 sous le numéro D.18-0229.

Ce document est disponible sur le site internet de la Société(www.fonciere-lyonnaise.com).

Des exemplaires du Document de référence sont également disponibles au siège de la Société (42 rue Washington - 75008 PARIS).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence :

- le rapport financier annuel 2017,

- le rapport de gestion 2017 et ses annexes,

- le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

- le descriptif du programme de rachat d'actions,

- le montant des honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 6,2 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l'exécution de sa stratégie, centrée sur la création d'une forte valeur d'usage pour ses utilisateurs, et in fine d'une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A - Euronext Paris ISIN FR0000033409 - Bloomberg : FLY FP - Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 -t.fareng@fonciere-lyonnaise.com

www.fonciere-lyonnaise.com