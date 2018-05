SFC : demande de remboursement par un actionnaire

21/05/2018 | 08:53

Société Française de Casinos (SFC) indique que l'un de ses principaux actionnaires a exigé le remboursement, à courte échéance, de comptes courants d'un montant cumulé de 2,3 millions d'euros, une demande totalement indépendante de l'exploitation.



Le groupe a engagé immédiatement des discussions avec des partenaires pour mettre rapidement en place des solutions visant à assurer les besoins de financement de l'activité opérationnelle et honorer les échéances de remboursement de dettes des 12 prochains mois.



SFC communiquera dès que possible sur les solutions financières qui seront mises en place, un renforcement des fonds propres sera notamment nécessaire. A court terme, l'activité opérationnelle n'est pas impactée et se poursuit normalement.



