SFC : des résultats en hausse en 2017

04/04/2018 | 10:09

Publiés hier après marché, les comptes consolidés de l'exercice 2016/2017 de SFC ont notamment révélé un bénéfice net part du groupe de 1,02 million d'euros, en croissance de 86% sur un an en données retraitées.



Le bénéfice opérationnel courant s'est pour sa part inscrit en hausse de 32% à 653.000 euros tandis que l'Ebitda s'est élevé à 2,39 millions d'euros, soit une progression de 37% en rythme annuel.



Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 21% à 26,59 millions d'euros, dont 23,67 millions de produit brut des jeux, à comparer à 19,04 millions d'euros. Le groupe a bénéficié de l'intégration du casino de Capvern (intégré depuis le 1er novembre 2016 dans les comptes) sur la totalité de l'exercice ainsi que du casino de Chamonix-Mont-Blanc sur 12 mois (9 mois sur n-1).



A périmètre constant, c'est-à-dire hors activité du Casino de Capvern et Chamonix-Mont-Blanc sur 9 mois, les revenus sont en augmentation de 4,3%, à 22,1 millions d'euros, a précisé le groupe, qui entend poursuivre l'optimisation de ses performances sur les 6 casinos gérés en propre tout en travaillant à l'élargissement de son périmètre.



Après avoir été désigné concessionnaire du Casino de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), une demande d'autorisation d'exploitation des jeux a été déposé au premier trimestre 2017. Cette demande est toujours en cours d'instruction et SFC espère, avec le soutien de la Mairie, pouvoir ouvrir le casino avant la fin de l'année.



Enfin, la société a été retenue pour réouvrir et exploiter le casino de Lamalou-les-Bains (Hérault) dans le cadre d'une consultation de Délégation de Service Public. Une ouverture est envisagée en 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.