Société Française De Casinos : EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Paris, le 20 février 2018 - Société Française de Casinos annonce une évolution de sa gouvernance opérationnelle.

Le conseil d'administration réuni en date du 19 février 2018 a acté de la démission pour raisons personnelles de Pascal Pessiot de ses mandats de Président Directeur Général et d'administrateur.

Le conseil d'administration a nommé Carlos Ubach Président Directeur Général pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017-2018. Carlos Ubach, qui était jusqu'à présent Directeur Général Délégué, poursuivra dans la continuité le développement du Groupe qui exploite aujourd'hui 10 casinos.

Le conseil d'administration a également nommé Daniel Reyne au poste de Directeur Général Délégué. Daniel Reyne occupait jusqu'à présent le poste de Directeur d'exploitation.

Lors de cette séance, le conseil d'administration a également coopté Marie Claire Roger en tant qu'administrateur en remplacement de Pascal Pessiot. Sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale, elle exercera son mandat pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017-2018.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Carlos UBACH

Président Directeur Général

Tél : +33 1 53 57 31 31

Contact.actionnaires@casinos-sfc.com Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 53 67 36 70

glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite neuf casinos situés à Briançon, Capvern, Carnac, Chamonix, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle et Port-Leucate. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

