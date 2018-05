Société Française De Casinos : Informations relatives à la situation financière du Groupe

Le groupe Société Française de Casinos informe ses actionnaires que l'un de ses principaux actionnaires a exigé le remboursement, à courte échéance, de comptes courants d'un montant cumulé de 2,3 M€.

Société Française de Casinos a pris acte de cette demande, totalement indépendante de l'exploitation, et annonce avoir engagé immédiatement des discussions avec des partenaires pour mettre rapidement en place des solutions appropriées, qui permettraient à la fois d'assurer les besoins de financement de l'activité opérationnelle et d'honorer les échéances de remboursement de dettes pour les 12 prochains mois.

Le Groupe communiquera dès que possible sur les solutions financières qui seront mises en place, un renforcement des fonds propres sera notamment nécessaire. A court terme, l'activité opérationnelle n'est pas impactée et se poursuit normalement avec notamment la préparation de la saison estivale pour l'ensemble des casinos du Groupe.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite neuf casinos situés à Briançon, Capvern, Carnac, Chamonix, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle et Port-Leucate. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

