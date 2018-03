Conseil d’administration de Société Générale : propositions de renouvellement et de nomination d’administrateurs

Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations, soumettra au vote de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2018 un renouvellement et deux nominations d'administrateurs.

Le conseil d'administration propose de renouveler pour une durée de quatre ans, le mandat d'administrateur de M. Lorenzo Bini Smaghi.

M. Lorenzo Bini Smaghi est administrateur indépendant de Société Générale depuis 2014 et Président du Conseil d'administration depuis le 19 mai 2015.

M. Lorenzo Bini Smaghi, 61 ans, de nationalité italienne, a une très grande expérience du monde financier international. Economiste de formation, il a exercé de très importantes fonctions au sein de l'administration italienne et des institutions européennes. Il a notamment été membre du directoire de la Banque Centrale Européenne de 2005 à 2011. Il a été également Président du Conseil d'administration de SNAM en Italie.

En cas de renouvellement, le Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise proposera au Conseil d'administration de le renouveler comme Président sur la base des évaluations très positives du fonctionnement du Conseil d'administration réalisées chaque année depuis 2015.

M. Bini Smaghi détient deux autres mandats en Italie, Président du Conseil d'administration de la société cotée Italgas et administrateur de la société non cotée Tages Holding.

Les nominations visent à remplacer Robert Castaigne, administrateur depuis 2009 qui n'a pas souhaité être renouvelé, et Ana Maria Llopis Rivas qui a souhaité mettre fin à son mandat lors de cette assemblée générale pour des raisons personnelles.

Le Conseil d'administration propose de nommer M. Jérôme Contamine en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre ans.

Agé de 60 ans et de nationalité française, Jérôme Contamine, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, de l'ENSAE et de l'ENA, est directeur financier de SANOFI depuis 2009 et membre du Comité Exécutif. Il a été précédemment (2000-2009) directeur financier chez Véolia Environnement (anciennement Vivendi Environnement). Auparavant, il a exercé diverses fonctions opérationnelles chez Total. M. Jérôme Contamine a été administrateur indépendant de Valéo, société cotée française, de 2006 à 2017.

Le Conseil d'administration, sur la base des travaux réalisés par le Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, propose qu'il soit nommé en tant qu'administrateur indépendant.

Enfin le conseil d'administration propose de nommer Mme Diane Côté en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre ans.

Agée de 54 ans et de nationalité canadienne, Diane Côté, ancienne élève de l'Université d'Ottawa, a une formation financière et comptable. Elle est directeur des risques du London Stock Exchange Group depuis 2012 et membre du Comité Exécutif. De 1992 à 2012, elle a exercé d'importantes fonctions dans les domaines de l'audit, des risques et de la finance, dans diverses compagnies d'assurances (Prudential, Standard Life, Aviva) au Canada et en Grande-Bretagne. Auparavant, elle a exercé le métier d'auditeur au Canada. Mme Diane Côté est administrateur indépendant de Novae Syndicates, société non cotée anglaise, depuis 2015.

Le Conseil d'administration, sur la base des travaux réalisés par le Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, propose qu'elle soit nommée en tant qu'administrateur indépendant.

Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d'administration sera composé de 14 membres dont deux administrateurs représentant les salariés qui seront élus en mars 2018 pour 3 ans. Il comportera 5 femmes élues par l'Assemblée soit 41,6 % de ses membres élus par les actionnaires et 5 étrangers. Sa composition sera équilibrée en termes de compétences. Le taux d'administrateurs indépendants sera de plus de 91,6 % (11/12) selon le mode de calcul du Code AFEP-MEDEF qui exclut les salariés.

