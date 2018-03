Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans une volonté d’enrichissement de l’offre de services et de conseil stratégique aux grands clients, Société Générale Corporate & Investment Banking complète son dispositif d’offre intégrée de banque d’investissement avec le renforcement des équipes en charge de la relation globale avec les institutions financières.Dans ce cadre, Yves Jacob a été nommé responsable mondial de la relation globale avec les acteurs du secteur public au sein du Groupe Institutions Financières. Yves Jacob et son équipe sont particulièrement en charge de développer le dialogue stratégique avec les Etats, les Banques centrales, les fonds souverains, les banques de développement et les entités supranationales.A compter du 1er avril 2018, Laurent Morel sera responsable mondial de la relation globale avec les sponsors financiers au sein du Groupe Institutions Financières. Il travaillera en étroite collaboration avec Scott Phillips, qui deviendra Chairman dans l'équipe tout en conservant la responsabilité du suivi de son portefeuille actuel de clients aux Etats-Unis.Basés à Paris, Yves Jacob et Laurent Morel sont rattachés à Jose Enrique Concejo, Responsable mondial du Groupe Institutions Financières.En s'appuyant sur un modèle d'offre intégrée de banque d'investissement au service des banques, assurances, gestionnaires de fonds, fonds de pension, acteurs du secteur public et sponsors financiers, Société Générale Corporate & Investment Banking a pour ambition d'offrir à ses grands clients une expertise sectorielle renforcée et adaptée à leurs besoins locaux.Les équipes de relation globale avec les acteurs du secteur public et les sponsors financiers s'appuient sur les banquiers conseils en charge de la relation client au niveau local et sur les experts en marchés de capitaux et fusions-acquisitions du Groupe Institutions Financières.