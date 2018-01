SOCIETE GENERALE : Jefferies abaisse légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a réduit son objectif de cours de 60,34 euros à 59,20 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Société Générale. Le bureau d’études a pris en compte les charges exceptionnelles, s’élevant à 1,026 milliard au quatrième trimestre, annoncées la semaine dernière. En conséquence, sa prévision de bénéfice net 2017 est réduite de 13,4% à 2,86 milliards d’euros. Sur le seul quatrième trimestre, le bureau d’études anticipe une perte nette de 79 millions d’euros et un bénéfice hors éléments exceptionnels de 827 millions d’euros.Il concentrera par ailleurs son attention sur la banque de détail en France et la performance de la banque d'investissement, et en particulier le courtage actions, où il anticipe des revenus de 426 millions d'euros au quatrième trimestre contre 357 millions d'euros au troisième trimestre 2016.