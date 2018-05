SOCIETE GENERALE : nomme un nouveau responsable du département Actions et Dérivés Actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination d’Alexandre Fleury en tant que responsable du département Actions et Dérivés Actions au sein des Activités de Marchés. Cette nomination sera effective à compter du 1er juin. Basé à Paris, Alexandre Fleury sera rattaché à Frank Drouet, Directeur des Activités de Marchés.Diplômé de l'Ecole Centrale Paris et détient un master en sciences de l'université de Californie, Berkeley, USA, il a plus de vingt ans d'expérience sur les marchés financiers où il a occupé plusieurs postes à responsabilités en Asie, en Europe et en Amérique, ayant travaillé à la fois pour des banques européennes et américaines.Alexandre Fleury était précédemment Responsable Mondial des Financements Structurés et Produits Structurés sur actions chez Bank of America Merrill Lynch, un poste qu'il occupait depuis 2016.