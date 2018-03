Societe Generale : Capital Filles en Ile-de-France « L’égalité des chances… au féminin »

L'association Capital Filles, dont Société Générale est partenaire depuis 2014, organise le mardi 3 avril le Forum Capital Filles en Ile-de-France à la Maison de la radio dans le 16ème arrondissement.

382 filleules scolarisées dans 27 lycées d'Ile-de-France, situés dans les quartiers prioritaires et en zones rurales, se retrouveront au studio 104 de la Maison de la radio en compagnie de leurs marraines, des proviseurs et professeurs des lycées associés ainsi que des responsables des entreprises et institutions partenaires.

Au programme, trois face-à-face au cours desquels les filleules pourront prendre le micro pour poser, en direct, toutes les questions qui intéressent leur choix d'orientation ainsi que leur avenir citoyen et professionnel :

9h50 : Moi, Citoyenne Européenne Avec Nathalie Loiseau, Ministre chargée des Affaires européennes 10h30 : Qu'est-ce qu'un journaliste ? Quid du vrai et du faux ? Avec Hervé Brusini, Directeur de la stratégie d'information de France Télévisions et Claude Guibal, Grand reporter à Radio France 11h30 : Moi Francilienne, quel avenir dans ma Région ? Avec Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France

Également deux témoignages sur le thème « Génération Digitale » par Anne Lalou, Directrice de la Web School Factory et Stéphanie Chazel, Déléguée au numérique de France Musique.

Cette matinée sera conclue par Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale.

► Pour assister à cet événement ou toute demande d'informations : Françoise Michel, Directrice de Capital Filles : forumidf.capitalfilles@gmail.com / 01 43 55 33 60

« CAPITAL FILLES » : L'EGALITE DES CHANCES AU FEMININ !

Créé par Orange en 2012 avec le soutien des Ministères de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et des Droits des Femmes, Capital Filles accompagne cette année scolaire plus de 9500 jeunes filles.

1 063 jeunes filles de Terminale, et parfois de Première, bénéficient d'une marraine Capital Filles, collaboratrice volontaire des entreprises partenaires de l'association.

Des ateliers collectifs sont organisés par Capital Filles dès la Seconde, en Première et en Terminale dans les lycées des quartiers, relevant de l'éducation prioritaire, et des zones rurales, identifiés par les Rectorats.

Capital Filles s'appuie également sur un réseau de CCI, de CFA et d'IUT, afin de favoriser l'accès à un contrat d'apprentissage pour les filleulesCapital Filles.

Avec Capital Filles, les jeunes filles découvrent les entreprises et les métiers d'avenir dans leur région, et les formations performantes, notamment dans les domaines techniques et industriels à féminiser.

La Fondation d'entreprise Société Générale soutient Capital Filles depuis 2014. Depuis le lancement du partenariat, 80 marraines Société Générale se sont engagées auprès de plus de 150 jeunes filles. Depuis sa création en 2006, la Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité a pour objet la réalisation et le soutien d'actions d'intérêt général, visant à favoriser le développement de la solidarité dans la société. La Fondation intervient en œuvrant pour l'insertion professionnelle notamment par l'aide à l'entrée des jeunes dans la vie active.