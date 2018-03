Société Générale :Evolution au sein de la Direction générale du Groupe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 14 mars 2018

Evolution au sein de la Direction générale du Groupe



Société Générale annonce que Didier Valet, Directeur général délégué de Société Générale, quitte le Groupe.

A la suite d'une différence d'appréciation dans la gestion d'un dossier juridique spécifique du Groupe, antérieur à son mandat de Directeur général délégué, Didier Valet, soucieux de préserver l'intérêt général de la Banque, a présenté sa démission de ses fonctions de Directeur général délégué, dont le conseil d'administration prend acte ce jour.

Le Conseil d'administration et la Direction générale du Groupe Société Générale tiennent à remercier chaleureusement Didier Valet pour la qualité de son engagement et de son parcours au sein du Groupe. Didier Valet a su transformer les activités de la banque d'investissement et de financement pour bâtir un modèle rentable et durable. Le Conseil d'Administration et la Direction générale du groupe Société Générale lui souhaitent toute la réussite dans ses projets professionnels futurs.

Son remplacement sera annoncé prochainement. Les fonctions de Didier Valet seront assurées dans l'intervalle par Frédéric Oudéa, Directeur Général. Sous son autorité, la nouvelle équipe de Direction générale poursuivra le déploiement du plan stratégique «Transform to grow » 2018-2020.

Contacts presse :

Laetitia Maurel - 01 42 13 88 68 - Laetitia.a.maurel@socgen.com

Saphia Gaouaoui - 01 58 98 03 60 - Saphia.gaouaoui@socgen.com

Société Générale





Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable afin d'être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;

la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées



Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

