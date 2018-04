Societe Generale : SG CIB nomme deux nouveaux responsables de la vente au sein de la division Activités de Marchés

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) renforce sa couverture commerciale des activités de marchés en Europe, avec la création d'un nouveau poste de responsable de la vente, et nomme un nouveau responsable de la vente activités de marchés pour la région Asie-Pacifique.

SG CIB annonce les nominations suivantes au sein de l'équipe de vente dédiée à la division Activités de Marchés :

- Julien Lascar est promu Responsable de la Vente des Activités de Marchés pour l'Europe hors France.

Laurent Besnainou demeure Responsable de la vente des Activités de Marchés pour la France.

Basé à Londres, Julien Lascar est rattaché à Yann Garnier, Responsable de la Vente Activités de Marchés. Sa nomination est effective à compter du 16 avril. Cette nouvelle responsabilité vient en complément de sa position actuelle de Responsable de la Vente multi-actifs pour l'Europe hors France.

Dans son nouveau rôle, Julien va mener la stratégie commerciale pour la région à travers l'ensemble des classes d'actifs et sur toute l'offre marchés, des activités de flux aux solutions d'investissement et de financement. Il supervisera les Responsables de la Vente des activités de marchés dans les différents pays en Europe hors France pour mettre en œuvre la stratégie au niveau local et répondre aux besoins des clients avec une offre de marchés adaptée, associant expertise produits et connaissance de l'environnement local.

« Ce poste nouvellement créé nous permettra de renforcer davantage l'orientation clients au sein de nos activités de marchés et de continuer à améliorer le positionnement de leader sur les marchés en Europe de Société Générale, a commenté Yann Garnier. La solide expérience de Julien et sa connaissance de notre offre marchés à travers toutes les classes d'actifs seront clés pour la poursuite de notre développement commercial dans la région. »

- Inhwan Oh sera nommé Responsable de la Vente des Activités de Marchés pour la région Asie-Pacifique, poste occupé précédemment par Yann Garnier.

Basé à Hong-Kong, Inhwan sera rattaché à Jerome Niddam, Responsable des Activités de Marchés pour l'Asie-Pacifique et à Yann Garnier. Cette nomination est soumise à l'accord des autorités réglementaires locales.

« Inhwan bénéficie d'une expertise solide des marchés locaux et a contribué de manière significative au développement de la plateforme marchés de Société Générale en Corée, en tant que Responsable Activités de Marchés pour le pays. Sa compréhension approfondie des besoins de nos clients sera un atout majeur pour continuer le développement de nos activités de marchés en Asie-Pacifique et pour conduire la stratégie commerciale dans l'ensemble des pays où la banque opère dans la région », a dit Jerome Niddam.



