Societe Generale : SocGen renouvelle sa direction générale, Bernardo Sanchez Incera quitte le groupe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale (GLE.FR) a annoncé jeudi soir un renouvellement de sa direction générale, qui voit notamment le départ de l'un des directeurs généraux délégués du groupe bancaire français, Bernardo Sanchez Incera.

Le conseil d'administration a décidé de proposer la reconduction du mandat de directeur général de Frédéric Oudéa pour quatre ans, à l'occasion de l'assemblée générale de la banque, qui se tiendra le 23 mai.

Frédéric Oudéa s'appuiera sur quatre directeurs généraux délégués. Diony Lebot, actuellement directrice des risques, est nommée directrice générale déléguée, en charge des fonctions de contrôle (risques, finance et conformité).

Philippe Aymerich, actuellement directeur général de Crédit du Nord, est nommé directeur général délégué, en charge des activités de banque de détail en France et de sa direction de l'innovation, technologies & informatiques ainsi que des ressources du groupe (informatique, immobilier et achats).

Séverin Cabannes, actuellement directeur général délégué en charge des fonctions de contrôle et des ressources du groupe, prend en charge la supervision des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs (banque de financement et d'investissement, BFI). Société Générale avait annoncé le 14 mars la démission de Didier Valet, directeur général délégué chargé notamment de la BFI, "à la suite d'une différence d'appréciation dans la gestion d'un dossier juridique spécifique du groupe", a priori le litige en cours sur le taux Libor aux Etats-Unis.

Philippe Heim, actuellement directeur financier du groupe, est nommé directeur général délégué, en charge des activités de banque de détail à l'international, services financiers et assurances. Bernardo Sanchez Incera, jusqu'alors directeur général délégué en charge des activités de banque de détail, a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe. William Kadouch-Chassaing, actuellement directeur de la stratégie, est nommé directeur financier du groupe.

A la suite de la constitution de cette nouvelle équipe, Sylvie Rémond, actuellement codirectrice relations clients et banque d'investissement, est nommée directrice des risques du groupe. Françoise Mercadal-Delasalles, actuellement directrice générale déléguée de Crédit du Nord, est nommée jeudi par le conseil d'administration de Crédit du Nord, directrice générale. Jean-Louis Klein, actuellement directeur de la clientèle de grandes entreprises du réseau Société Générale, est nommé directeur général délégué de Crédit du Nord.

"Pour promouvoir les talents du groupe et accompagner au mieux l'exécution de notre plan stratégique, j'ai souhaité former à mes côtés une équipe de premier plan constituée de dirigeants aux expériences et profils complémentaires et diversifiés, ayant prouvé leurs expertises et leadership", a déclaré Frédéric Oudéa, le directeur général du groupe, dans un communiqué

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; 33 (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed : LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire