Societe Generale : Société Générale Securities Services lance CrossWise, véritable solution « front-to-back »

Société Générale Securities Services (SGSS) a réuni dans une solution unique et clé en main les services reconnus qu'elle offre à ses clients de négociation, de gestion front, middle et back-office afin de leur permettre de se consacrer en priorité à leur cœur de métier : la sélection des actifs, la génération de performance et la distribution des fonds aux clients.

Avec son architecture modulaire, CrossWise permet aux gérants d'externaliser autant de services que nécessaire pour pouvoir concentrer leurs efforts sur leur cœur d'activité. Grâce à CrossWise, qui rassemble toute l'expertise front-to-back de SGSS et toutes ses compétences dans le domaine de la négociation et des services-titres, les clients optimisent leur modèle opérationnel et sont à même de répondre à l'ensemble des exigences réglementaires, notamment les pistes d'audit ou la meilleure exécution. L'offre repose sur la plate-forme SimCorp Dimension®, outil fiable et performant de gestion des opérations d'investissement, pleinement intégrée à travers toute la chaîne de valeur opérationnelle et couvrant l'ensemble des classes d'actifs.

« En associant l'intégralité de la chaîne de valeur opérationnelle, depuis les fonctions front-office et d'exécution jusqu'aux services middle et back-office, SGSS propose, grâce à CrossWise, une solution unique dédiée aux professionnels de la gestion d'actifs. Celle-ci a pour objectif d'optimiser les infrastructures opérationnelles complexes et non optimales et de répondre ainsi aux besoins des gérants d'actifs en quête d'un partenaire capable de les accompagner dans leur démarche d'excellence opérationnelle, dans un contexte toujours plus exigeant », commente Mathieu Maurier, Directeur Commercial et Relations clients au sein de SGSS.

Plus précisément, la plate-forme CrossWise est construite pour couvrir toute la diversité des processus front-to-back.

- Le module front-office contient :

o un système de gestion de portefeuille,

o un module de suivi de la conformité pré-exécution,

o un outil de gestion des ordres.

- La solution de négociation d'ordres inclut :

o une table de négociation multi classes d'actifs, adaptée à toutes les catégories de titres (obligations, dérivés côtés, devises, instruments dérivés) et aux fonds, pour permettre le respect de la meilleure exécution.

- Le module middle-office offre des fonctions :

o de gestion des transactions,

o de gestion des opérations d'investissement,

o de reporting et d'analyse.

- Le module back-office regroupe les services de valorisation, d'agent de transfert et de conservation et offre des liens vers les prestataires de valorisation externes et les autres conservateurs.

