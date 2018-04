Societe Generale : Société Générale et Wavestone lancent la 2ème édition des « Banking Cybersecurity Innovation Awards »

Après le succès de la première édition, le groupe Société Générale et le cabinet Wavestone lancent la deuxième édition des « Banking Cybersecurity Innovation Awards ». Startups et PME innovantes dans le domaine de la cybersécurité ont jusqu'au 20 mai pour soumettre leurs produits et services et concourir à l'une des quatre catégories : Grand Prix BCSIA 2018, Protection des données clients, IA et lutte contre la fraude, et Spécial France. Les lauréats seront annoncés le 4 juillet prochain.

La cybersécurité : un enjeu majeur pour Société Générale et Wavestone

Dans un contexte de croissance du nombre et de la sophistication d'incidents liés à la cybercriminalité, le groupe Société Générale continue de faire de la protection de ses systèmes d'information et des données de ses clients une priorité. Wavestone, cabinet de conseil leader en Europe, adopte des approches innovantes afin d'accompagner ses clients dans l'identification et la réduction de ces nouveaux risques.

C'est dans ce cadre et portés par la volonté de favoriser l'innovation que sont nés les « Banking Cybersecurity Innovation Awards ». Ouvert à toutes les startups et PME européennes, innovantes, évoluant dans le secteur de la cybersécurité, cet appel à projet a pour objectif d'offrir une plus grande visibilité à leur solution/service. Inscrit dans une démarche d'open innovation, cet événement vise à créer et multiplier les contacts et les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème. Le but ? Co-construire des solutions pour garantir la sécurité des systèmes du Groupe et maintenir son rôle de tiers de confiance vis-à-vis de ses clients.

L'année dernière, les startups Alsid, Skeyecode, Sqreen ont été retenues.

Un jury de premier plan, alliant expertise et vision stratégique de la cybersécurité

Le jury, sélectionné pour son expertise technique et stratégique, choisira les lauréats à l'issue de deux étapes qualificatives : d'abord sur dossier, puis en soutenance orale. Il se réunira pour délibérer dans les espaces de travail innovants et collaboratifs de Wavestone et sera composé de :

Gérôme Billois , Partner Cybersécurité Wavestone

, Partner Cybersécurité Frederic Cuppens , Porteur de la Chair Cyber, Institut Mine Telecom

, Porteur de la Chair Cyber, Benoit Grisoni , Directeur Général, Boursorama , Société Générale

, Directeur Général, , Pascal Imbert , CEO Wavestone

, CEO Arnaud Le Gal , rédacteur en chef en charge des dossiers spéciaux et de l'actualité entrepreneuriale, Les Echos

, rédacteur en chef en charge des dossiers spéciaux et de l'actualité entrepreneuriale, Christophe Leblanc , Directeur des Ressources et de l'Innovation, Société Générale

, Directeur des Ressources et de l'Innovation, Reza Maghsoudnia , Strategic Development Director Wavestone

, Strategic Development Director Thierry Olivier , RSSI Groupe, Société Générale

, RSSI Groupe, Guillaume Poupard, Directeur Général ANSSI

Quatre prix au service de l'innovation en Cybersécurité

Quatre prix seront remis aux startups les plus innovantes, lors d'une cérémonie qui se déroulera le 4 juillet 2018aux Dunes, le technopôle de Société Générale, incarnation de la transformation numérique du Groupe.

Grand Prix BCSIA 2018 : pour la meilleure solution identifiée par le jury.

: pour la meilleure solution identifiée par le jury. Protection des données clients : pour une solution visant à sécuriser les données des clients de la Banque, de leurs terminaux personnels aux systèmes internes Du Groupe.

: pour une solution visant à sécuriser les données des clients de la Banque, de leurs terminaux personnels aux systèmes internes Du Groupe. IA et lutte contre la fraude : pour une solution visant à lutter contre la fraude en s'appuyant sur l'intelligence artificielle.

: pour une solution visant à lutter contre la fraude en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Spécial France : pour une startup ou PME innovante dont le siège social est basé en France et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes, morales ou physiques, françaises.

Le gagnant du « Grand Prix BCSIA » aura l'opportunité de tester sa solution chez Société Générale et rejoindra l'accélérateur de startups Shake'up de Wavestone.

Les lauréats des prix « Protection des données clients » et « IA et lutte contre la fraude » auront l'occasion de présenter leur solution au comité Innovation Sécurité Société Générale et aux InnovationCorners de Wavestone (des comités « innovation cybersécurité » organisés en interne qui permettent de présenter des nouvelles expertises/services aux consultants intéressés par la thématique) et bénéficieront de séances de coaching dispensées par des experts des deux entreprises. Le lauréat du prix « spécial France » verra, quant à lui, sa solution valorisée auprès de l'écosystème français.

Les dossiers et le règlement sont à télécharger sur :

www.banking-cybersecurity-innovation.com

et à remettre jusqu'au 20 mai 2018 .

