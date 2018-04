Societe Generale : Société Générale propose un service de cashback à tous ses clients

Dès aujourd'hui tous les clients(1) Société Générale peuvent bénéficier d'avantages et du remboursement d'une partie de leurs dépenses auprès de 800 e-commerçants avec Grande Avenue(2), la plate-forme de cashback(3) développée par la banque.

L'inscription à Grande Avenue est gratuite et sans engagement. Une fois inscrit, pour bénéficier du service et des avantages proposés par Société Générale, le client n'a plus qu'à se connecter à Grande Avenue qui le redirigera automatiquement vers les sites des enseignes partenaires. A chaque fois que le client effectuera ses achats en ligne via la plate-forme, il bénéficiera de remboursements(4) sur le montant de ses dépenses (cashback). Il pourra ainsi cumuler de l'argent au fil du temps et à partir de 20 euros, demander, quand il le souhaite, le virement de sa « cagnotte » sur son compte Société Générale. En complément des remises négociées par la banque, des bons plans sont mis en avant tout au long de l'année, notamment au moment des soldes ou des vacances par exemple.

Avec plus de 800 enseignes partenaires, Grande Avenue propose une des offres les plus complètes, dans tous les univers de consommation : voyages (Booking.com, Expedia.fr, OUI.sncf, etc.), mode & déco (La Redoute, Galeries Lafayette, made.com, Showroomprivé, etc.), hightech & électro-ménager (Fnac.com, Darty.com, etc.) …

« Avec ce service nous proposons à tous nos clients des avantages exclusifs, leur donnant ainsi la possibilité de gagner de l'argent en faisant leurs achats sur Internet » explique Stéphanie Vuillemin, Responsable marketing offres de services aux particuliers Société Générale. « Une manière simple, sécurisée et efficace d'améliorer leur pouvoir d'achat.

1) Service réservé aux clients particuliers et majeurs.

2) Grande Avenue est une plate-forme développée par CFC Services, filiale du Franfinance (groupe Société Générale).

3) Remboursements correspondant à des récompenses en sommes d'argent.

4) Le taux de remboursement moyen constaté sur Grande Avenue est de 7% du montant de la commande, permettant ainsi à l'utilisateur de gagner jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par achat.