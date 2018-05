Societe Generale : Société Générale signe la Charte Cancer et Emploi de l’Institut national du cancer

Société Générale annonce la signature de la Charte Cancer et Emploi, qui permet au Groupe de réaffirmer son engagement pour améliorer l'accompagnement des salariés touchés par le cancer.

La charte Cancer et Emploi de l'Institut national du cancer définit 11 engagements couvrant notamment le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes de cancer, la formation et l'information des parties prenantes et la promotion de la santé au sein de l'entreprise. Elle a été élaborée dans le cadre du Club des entreprises « Cancer et Emploi » animé conjointement par l'Institut national du cancer, l'Association nationale des DRH (ANDRH) et l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et son réseau des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail (Aract).

Pour Société Générale, l'accompagnement des collaborateurs qui font face à une maladie chronique, s'inscrit dans la politique d'inclusion et de diversité du Groupe et représente un enjeu de performance durable.

Société Générale s'engage, en signant la Charte, à améliorer l'accompagnement des collaborateurs du Groupe atteints d'un cancer, ou plus largement d'une maladie chronique, dont les répercussions sur la vie sociale et professionnelle sont difficiles. Mieux faire connaître les dispositifs existants au sein du Groupe et sensibiliser les différents acteurs contribuent à faciliter leur maintien dans l'emploi et leur retour à l'emploi. Cette démarche s'inscrit dans nos valeurs de responsabilité individuelle et collective et d'engagement.

Caroline Guillaumin,Directrice des Ressources Humaines et de la Communication