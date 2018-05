Société Générale : a franchi le seuil des 5% de son capital

22/05/2018 | 12:10

La Société Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 mai 2018, le seuil de 5% de son capital.



La société détient ainsi 47.420.538 actions, soit 5,87% du capital, dont 12.670.921 actions en détention effective (1,57% du capital) et 34.749.617 actions en détention par assimilation (4,30% du capital).



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale hors et sur le marché.





