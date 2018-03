Société Générale : démission de Didier Valet

15/03/2018 | 07:21

Société Générale annonce la démisson de son directeur général délégué Didier Valet, à la suite d'une différence d'appréciation dans la gestion d'un dossier juridique spécifique du groupe bancaire, antérieur à son mandat.



'Didier Valet a su transformer les activités de la banque d'investissement et de financement pour bâtir un modèle rentable et durable', souligne Société Générale, ajoutant que son remplacement sera annoncé prochainement.



Les fonctions de Didier Valet seront assurées dans l'intervalle par Frédéric Oudéa, directeur général. Sous son autorité, la nouvelle équipe de direction générale poursuivra le déploiement du plan stratégique 'Transform to grow' 2018-2020.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.