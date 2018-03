Société Générale : discussions avec les autorités américaines

19/03/2018 | 08:25

Dans le cadre de l'enquête initiée par les autorités américaines (US Department of Justice (“DOJ”) et Commodity Futures Trading Commission) concernant les soumissions IBOR ainsi que l'enquête du DOJ sur les transactions impliquant des contreparties libyennes, Société Générale est entrée dans une phase de discussions plus actives avec ces autorités américaines dans le but de mettre un terme à ces deux dossiers dans les prochaines semaines.



' Bien que l'impact financier des litiges ne puisse pas être déterminé avec certitude, la Banque dispose dans ses comptes au 31 décembre 2017 d'une provision pour litiges d'un montant de 2,3 Md EUR conformément aux normes IFRS. Au sein de cette provision, environ 1 Md en contre-valeur Euro est alloué aux dossiers IBOR et LIA ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.