Société Générale : lance de nouvelles cartes business et corpo

16/04/2018 | 17:09

Société Générale a annoncé ce lundi après-midi le lancement de nouvelles cartes business et corporate à cryptogramme dynamique.



Après avoir été la première banque en France à proposer à ses clients particuliers des cartes nouvelle génération dotées d'un cryptogramme visuel dynamique, Société Générale est devenue ainsi la seule banque en France à mettre cette option à disposition des clients ' Professionnels ' et ' Entreprises '.



Cette solution innovante, déjà adoptée par plus de 300.000 clients particuliers Société Générale, consiste à remplacer les 3 chiffres du cryptogramme imprimés au dos de la carte par un petit écran affichant un nouveau code ' dynamique ' toutes les heures. Ainsi, en cas de piratage des données de la carte bancaire, les 3 chiffres du cryptogramme deviennent rapidement obsolètes, empêchant les fraudeurs de réutiliser les données sur les sites de e-commerce.



Rassurante pour le client, cette solution est également simple puisqu'elle ne modifie en rien le parcours d'achat sur Internet.





