Société Générale : les clients peuvent bénéficier de cashback

03/04/2018 | 14:45

Société Générale annonce que ses clients peuvent bénéficier dès aujourd'hui d'un service de cashback.



Ils peuvent profiter d'avantages et du remboursement d'une partie de leurs dépenses auprès de 800 e-commerçants avec Grande Avenue, la plate-forme de cashback développée par la banque.



' A chaque fois que le client effectuera ses achats en ligne via la plate-forme, il bénéficiera de remboursements sur le montant de ses dépenses (cashback). Il pourra ainsi cumuler de l'argent au fil du temps et à partir de 20 euros, demander, quand il le souhaite, le virement de sa ' cagnotte ' sur son compte Société Générale ' explique le groupe.



Grande Avenue propose une des offres les plus complètes, dans tous les univers de consommation : voyages (Booking.com, Expedia.fr, OUI.sncf, etc.), mode & déco (La Redoute, Galeries Lafayette, made.com, Showroomprivé, etc.), hightech & électro-ménager (Fnac.com, Darty.com, etc.).



' Avec ce service nous proposons à tous nos clients des avantages exclusifs, leur donnant ainsi la possibilité de gagner de l'argent en faisant leurs achats sur Internet ' explique Stéphanie Vuillemin, Responsable marketing offres de services aux particuliers Société Générale.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.