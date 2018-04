Société Générale : plusieurs nominations à SG CIB

25/04/2018 | 14:53

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la création d'un nouveau poste de responsable de la vente, et nomme un nouveau responsable de la vente activités de marchés pour la région Asie-Pacifique.



SG CIB annonce la nomination de Julien Lascar au poste de Responsable de la Vente des Activités de Marchés pour l'Europe hors France.



' Dans son nouveau rôle, Julien va mener la stratégie commerciale pour la région à travers l'ensemble des classes d'actifs et sur toute l'offre marchés, des activités de flux aux solutions d'investissement et de financement ' indique le groupe.



Inhwan Oh sera nommé Responsable de la Vente des Activités de Marchés pour la région Asie-Pacifique.



' Inhwan bénéficie d'une expertise solide des marchés locaux et a contribué de manière significative au développement de la plateforme marchés de Société Générale en Corée, en tant que Responsable Activités de Marchés pour le pays.' a déclaré Jerome Niddam, Responsable des Activités de Marchés pour l'Asie-Pacifique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.