Société Générale : signe la Charte Cancer et Emploi

18/05/2018 | 12:29

Le groupe annonce la signature de la Charte Cancer et Emploi pour améliorer l'accompagnement des salariés touchés par le cancer.



La charte Cancer et Emploi de l'Institut national du cancer définit 11 engagements couvrant notamment le maintien et le retour en emploi des personnes atteintes de cancer, la formation et l'information des parties prenantes et la promotion de la santé au sein de l'entreprise.



'Pour Société Générale, l'accompagnement des collaborateurs qui font face à une maladie chronique, s'inscrit dans la politique d'inclusion et de diversité du Groupe et représente un enjeu de performance durable' indique le groupe.



'Mieux faire connaître les dispositifs existants au sein du Groupe et sensibiliser les différents acteurs contribuent à faciliter leur maintien dans l'emploi et leur retour à l'emploi' rajoute la direction.



