Société Générale : un FCPE dépasse les 5% du captal

Lyxor International Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Société Générale Actionnariat (Fonds E), a déclaré à l'AMF, avoir franchi en baisse, le 4 mai, le seuil de 5% du capital de la Société Générale et détenir, à cette date, pour le compte dudit fonds, 4,99% du capital et 9,16% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, au 8 mai 2018, 40.252.820 actions Société Générale représentant 80.505.640 droits de vote, soit 4,98% du capital et 9,13% des droits de vote du groupe bancaire.



