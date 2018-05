Société Générale : un nouveau responsable Actions et Dérivés

09/05/2018 | 15:29

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce ce mercredi la nomination d'Alexandre Fleury en tant que responsable du département Actions et Dérivés Actions au sein des Activités de marchés.



Cette nomination sera effective à compter du 1er juin. Alexandre Fleury sera rattaché à Frank Drouet, directeur des Activités de marchés.



'L'expérience internationale d'Alexandre Fleury, ainsi que sa solide connaissance des marchés financiers, et des produits dérivés en particulier, sont des atouts clés pour poursuivre le développement de nos activités Actions et Dérivés Actions. Cette nomination va permettre à la banque de renforcer sa position de premier plan sur les dérivés', indique Frank Drouet.





