Société Générale : un renouvellement et deux nominations

Société Générale annonce que son conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale du 23 mai le renouvellement comme administrateur de Lorenzo Bini Smaghi et deux nominations d'administrateurs, à savoir Jérôme Contamine et Diane Côté.



En cas de renouvellement, le comité des nominations et du gouvernement d'entreprise proposera au conseil de renouveler Lorenzo Bini Smaghi comme président sur la base des évaluations très positives du fonctionnement du Conseil réalisées chaque année depuis 2015.



Si ces résolutions sont adoptées, le conseil d'administration sera composé de 14 membres dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comportera cinq femmes élues par l'assemblée et cinq étrangers.



