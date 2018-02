Société Industrielle et Financière de l'Artois : chiffre d'affaires 2017

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L'ARTOIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d'affaires 2017 Le 16 février 2018

Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2017 :







Chiffre d'affaires de l'année 2017 : 49 millions d'euros, +13 % à périmètre et taux de change constants (+10 % en données publiées) par rapport au quatrième trimestre 2016 159 millions d'euros, +3 % à périmètre et taux de change constants (+2 % en données publiées) par rapport à l'exercice 2016

Chiffre d'affaires de l'année 2017

Le chiffre d'affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l'Artois de l'exercice 2017 s'établit à

159 millions d'euros, en progression de 3 %, à périmètre et taux de change constants.

Évolution du chiffre d'affaires par activité

(en millions d'euros) 4ème trimestre Cumul 12 mois 2017 2016 Croissance Croissance 2017 2016 Croissance Croissance publiée organique publiée organique Stockage d'électricité et solutions 49 44 10 % 13 % 159 156 2 % 3 %

Le chiffre d'affaires de la Société Industrielle et Financière de l'Artois est presque exclusivement réalisé par sa filiale IER.

IER, qui a réalisé l'ensemble des bornes pour Autolib', Bluely, Bluecity, Bluecub, BlueIndy, Bluetorino et BlueSG à Singapour (abonnement, location, charge électrique) et l'informatique embarquée des Bluecar, est désormais un acteur majeur dans la commercialisation d'infrastructures d'autopartage et de systèmes de recharges communicants. Son chiffre d'affaires sur l'exercice 2017 est en progression. Il intègre notamment :

le domaine des bornes libre-service, en recul par rapport à l'année 2016 qui intégrait d'importantes livraisons pour La Poste. Il a néanmoins bénéficié d'une bonne activité dans le secteur des équipements aériens ;

les solutions de traçabilité « Track & Trace », en progression, grâce au projet SNCF embarquement, avec la fin des études du projet et le déploiement à la gare Montparnasse, gare du Nord et à Marseille ;

le domaine de la sécurité, Automatic Systems, filiale d'IER, qui enregistre de bonnes performances dans les systèmes de contrôle d'accès piétons, passagers et véhicules, avec un chiffre d'affaires en croissance notamment en Europe du Nord, aux Etats-Unis et en France ;

le domaine de l'autopartage en retrait par rapport à l'année 2016 qui comprenait de forts développements avec les projets de Turin, Indianapolis et Londres.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre

(en millions d'euros) 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 2017 2016 (1) 2016 2017 2016 (1) 2016 2017 2016 (1) 2016 2017 2016 (1) 2016 Stockage d'électricité et solutions 37 36 36 38 41 41 36 34 34 49 43 44

(1) à périmètre et change constants.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Société Industrielle et Financière de l'Artois via Globenewswire