SMTPC : l'érosion du trafic continue

18/04/2018 | 09:49

Conséquence d'une érosion du trafic de véhicules, la Société marseillaise du tunnel Prado-Carénage (SMTPC) a vu ses ventes se tasser de 2,4%, à 9,5 millions d'euros, au 1er trimestre 2018.



En effet, le trafic constaté la cofiliale de Vinci et d'Eiffage a baissé de 1,5% sur un an entre janvier et mars derniers, à 4,12 millions de véhicules.



Une tendance due à 'la poursuite de la montée en charge du trafic de la L2 Est, ouverte en novembre 2016'.





