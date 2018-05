BONDS : Sodexo boucle un emprunt obligataire de 300 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de la restauration collective et des titres de services prépayés Sodexo (SW.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 300 millions d'euros à 7 ans (mai 2025), avec un coupon de 1,125%. "Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette émission s'intègre dans une "gestion active" de la dette du groupe, afin d'allonger la maturité de ses emprunts et réduire progressivement le coût de sa dette financière, a-t-il précisé. (echalmet@agefi.fr) ed: TVA

