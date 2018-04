Bénéfice net en hausse pour Sodexo mais contre-performance en Amérique

Paris (awp/afp) - Le leader mondial des services aux entreprises Sodexo a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 6,9%, à 372 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé, malgré la détérioration de ses performances aux Etats-Unis.

Le groupe, qui a abaissé le 29 mars ses prévisions financières annuelles et annoncé un plan de redressement, a confirmé dans un communiqué avoir enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,2% à 10,3 milliards d'euros, en raison d'une "légère détérioration" au deuxième trimestre de l'activité des segments éducation et santé en Amérique du Nord.

Pour le premier semestre de son exercice décalé, couvrant la période allant de septembre à février, Sodexo, créé à Marseille par Pierre Bellon en 1966, a également annoncé un résultat d'exploitation en baisse de 15%, à 627 millions d'euros.

Après l'abaissement de ses objectifs, Sodexo table à présent sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 1% et 1,5%, alors qu'il visait jusqu'alors une progression de 2% à 4%.

Et il prévoit, comme annoncé le 29 mars, une marge d'exploitation autour de 5,7% après avoir misé sur sa stabilité à 6,5%, à périmètre et change constants.

"Les fondamentaux de Sodexo restent solides mais ces résultats identifient clairement les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Nous nous mettons en ordre de bataille pour à la fois renouer avec la performance à court terme et stimuler notre croissance à plus longue échéance", a déclaré Denis Machuel, directeur général de Sodexo, cité dans ce communiqué.

Il ajoute que le groupe se concentre "tout particulièrement sur l'amélioration de (son) efficacité et de (sa) productivité(...). Nous devons davantage nous focaliser sur les contrats locaux, les contrats de taille moyenne, les contrats de restauration. Nous renforçons nos fondamentaux et investissons avec discipline dans nos ressources et moyens de développement afin de mieux tirer parti des multiples opportunités de croissance du marché (....)", a-t-il dit.

Sodexo, numéro deux mondial de la restauration collective derrière le britannique Compass, est dirigé depuis près de deux ans par Sophie Bellon, fille de Pierre Bellon qui avait créé l'entreprise à Marseille en 1966. Elle compte 427.000 employés à travers le monde dont 37.000 en France.

afp/rp