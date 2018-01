FoodChéri : argent frais pour le n°2 français de la confection et livraison de repas

Sodexo devient majoritaire de FoodCheri et injecte 15 millions d’euros pour accélérer le développement.

Il y a un an et demi FoodCheri avait levé 6 millions d’euros. Cette fois-ci c’est 2,5 fois ce montant qui est apporté par Sodexo, un leader mondial de la restauration collective (et tickets restaurants) qui possède aussi des marques comme LENOTRE ou le LIDO.

Pour l’instant FoodChéri, créé en 2015, est devant Nestor mais donc derrière le leader Frichti, qui avait réussi à lever 30 millions d’euros au printemps 2017, dans un secteur décidément très capitalistique et ou quelques acteurs seulement pourront devenir (très) rentables !

Les axes de développement prioritaires de FoodChéri sont la création d’une nouvelle cuisine de 2 000 mètres carrés à Paris, des implantations dans des grandes villes françaises comme Lyon et Bordeaux, l’internationalisation, et enfin la livraison aux entreprises. A ce sujet la start-up va bénéficier du réseau et du savoir-faire de Sodexo.

Le PDG Patrick Asdaghi, qui doit rester aux manettes même depuis la prise de contrôle de Sodexo, aura également bien besoin de cette levée de fonds pour pouvoir continuer son engagement dans l’utilisation de produits de qualité, en provenance de circuits courts et avec des recettes et produits de saison.

FoodChéri, qui compte aujourd’hui 70 salariés et sert 12 000 repas par semaine (dont des végétariens), est également à la recherche de nouveaux postes clé comme un directeur marketing et un directeur des ventes Business to Business.

Pour Sodexo, cet investissement permet "de répondre aux tendances de consommation émergentes et réinventer l’expérience du consommateur". L’objectif du groupe de restauration est de "devenir une plateforme de services" en développant une offre pour les petites entreprises qui ne peuvent offrir un restaurant d'entreprise aux salariés.

Sodexo est coté à la Bourse de Paris. A la clôture du 12 janvier, l’action gagne 66,77% sur 5 ans.