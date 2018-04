SODEXO : Berenberg abaisse à son tour son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation Vendre et abaissé son objectif de cours de 92 à 73 euros sur Sodexo dans une note intitulée "Cauchemars en cuisine". Alors que Sodexo dévoilera jeudi ses résultats semestriels définitifs - le groupe a d'ores et déjà averti sur l'évolution de sa marge annuelle et annoncé que son premier semestre a été morose - Berenberg a abaissé de 7% ses prévisions de résultats pour 2018 et 2019."Etant donné le manque de visibilité sur les initiatives prises pour booster la performance opérationnelle et le mauvais bilan de Sodexo en termes de guidance, nous restons prudents concernant la capacité du groupe à redresser ses résultats", conclut Berenberg.