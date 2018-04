SODEXO : Bernstein garde des raisons d'espérer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a maintenu son opinion Surperformance sur Sodexo, et ajusté son objectif de cours de 97 à 96 euros, suite à la publication des résultats semestriels. Pour l'analyste, la question n'est plus de savoir si le groupe français va réussir à redresser ses résultats - sur ce point il est plutôt confiant - mais à quelle échéance aura lieu cette reprise. "La relance sera réussie si Sodexo parvient à accélérer de 1 à 2% sa croissance organique et à résorber ses pertes au niveau de sa marge, qui sont essentiellement dues à des problèmes de temporalité des contrats", estime Bernstein.Pour lui, le principal enjeu de Sodexo réside désormais dans sa journée investisseurs prévue en septembre. Le groupe sera sans doute très attendu sur le calendrier de ses plans d'actions et ses perspectives à moyen et long terme.