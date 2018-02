SODEXO : Ventures entre au capital de Klaxit (covoiturage domicile-travail)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo Ventures, le fonds d’investissement stratégique de Sodexo, a pris une participation minoritaire dans la startup Klaxit (anciennement WayzUp), pionnier du covoiturage domicile-travail. Grâce à une application mobile spécialement conçue pour répondre aux attentes des salariés au quotidien et à une stratégie de déploiement via les grandes entreprises, Klaxit crée des réseaux de covoiturage permettant à plus de 8 inscrits sur 10 de trouver des covoitureurs sur leur trajet et aux horaires qui leur conviennent.Cet investissement s'accompagne d'un accord de partenariat, avec pour objectif d'intégrer progressivement cette solution de covoiturage à son offre de services de qualité de vie. L'investissement de Sodexo Ventures permet de s'allier avec un acteur partageant les mêmes valeurs, tout en se rapprochant d'actionnaires très complémentaires : experts de la mobilité (Via ID, RATP), assurance (MAIF), spécialistes des startups environnementales et sociales (INCO).