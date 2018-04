SODEXO : la famille Bellon va se renforcer au capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société Bellon SA, actionnaire de référence de Sodexo contrôlée par son fondateur Pierre Bellon et ses enfants (sa fille Sophie Bellon est l'actuelle présidente de Sodexo), a fait part de sa volonté de se renforcer au capital de la société. Bellon SA a ainsi mandaté une banque pour acheter d’ici le 30 mai 2018, 1 350 000 actions Sodexo. A l’issue de ce plan d’achat la société Bellon SA détiendra 41,27% du capital et 56,08 % des droits de vote exerçables de Sodexo. Pour l'heure, Bellon SA détient 40,38% du capital et 55,81% des droits de vote exerçables de Sodexo.