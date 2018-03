SODEXO : lance un avertissement sur ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo a abaissé ses prévisions de résultats 2017/2018, visant désormais une croissance organique (interne) de son chiffre d'affaires de 1% à 1,5%, hors impact lié à la 53e semaine, et une marge d’exploitation autour de 5,7%. Jusque-là, le groupe de restauration collective tablait sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +4%, hors impact lié à la 53e semaine, et sur un maintien de la marge d'exploitation à 6,5%.Sodexo explique cet avertissement par un premier semestre, clos fin février (dont les résultats définitifs seront dévoilés le 12 avril), moins dynamique qu'attendu. Selon les estimations délivrées ce matin par le groupe, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 s'établit à 10,3 milliards d'euros, en recul de 3,2 % par rapport au précédent exercice, dont un impact de change négatif de -6,2 %. La croissance interne au premier semestre s'élève à 1,7 %, soit +1,9 % hors impact calendaire lié au passage d'une comptabilité hebdomadaire à une comptabilité mensuelle en Amérique du Nord. À taux de change constant, le résultat d'exploitation diminue de son côté de 7,4% et la marge s'inscrit en recul de 70 points de base."Les mesures déployées pour gagner en efficacité et améliorer les marges en Amérique du Nord n'ont pas encore porté leurs fruits. Par conséquent, la marge s'est particulièrement détériorée en Education et en Santé. Dans les autres régions, un petit nombre de contrats majeurs ne sont pas encore montés en puissance pour atteindre les niveaux prévus de rentabilité", a explique Sodexo.Au second semestre, il est prévu que la poursuite de la diminution du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, même si dans une moindre mesure que sur le premier semestre, et la plus lente conversion des opportunités commerciales en nouveaux contrats pèseront sur la croissance du chiffre d'affaires et les marges au second semestre.En réponse, Sodexo a enclenché des plans d'action immédiats et à moyen terme pour résoudre ces difficultés et redresser les performances de l'entreprise. "Dans l'immédiat, nous mettons en œuvre des actions visant à accroître la contribution des contrats moins performants ; améliorer la productivité par une meilleure planification et allocation du temps de travail sur site; maîtriser plus strictement les dépenses; renforcer les procédures d'approvisionnement et accroitre le taux d'achats référencés", détaille le groupe.