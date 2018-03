SODEXO : veut optimiser ses recrutements avec Talmundo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo a initié une collaboration avec Talmundo, une start-up néerlandaise spécialisée dans les RH. Le département des Services Avantages et Récompenses de Sodexo a choisi la solution de Talmundo pour intégrer leurs nouvelles recrues. L'outil mettra l'accent sur la culture et l'intégration des nouveaux employés en s'assurant que les aspects administratifs soient réglés.Actuellement, le département des Services Avantages et Récompenses compte 4 547 salariés et l'objectif est de pouvoir recruter davantage de personnel en 2018, grâce à Talmundo. Dès lors que la solution d'intégration s'avérera fructueuse pour ces services, il y a de grandes chances que la collaboration entre Talmundo et Sodexo s'accroisse."L'un de nos principaux défis cette année, est la numérisation des ressources humaines pour mieux soutenir l'entreprise, et nous sommes très enthousiastes à l'idée que Talmundo soutienne ces objectifs grâce à sa plateforme d'intégration", déclare André Bardella, Chef de Projet L & D Mondial chez Sodexo. "Puisque nous opérons dans 35 pays, nous devons trouver de nouvelles façons de communiquer et d'intégrer nos employés partout dans le monde. Avec Talmundo, nous pouvons fournir des informations plus cohérentes et nous rapprocher de nos collaborateurs grâce à la technologie".