Sodexo : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo a dévoilé des résultats semestriels sans surprise, conformes à l'avertissement lancé le 29 mars. Son bénéfice net part du groupe a progressé de 6,9% (+13,9% à changes constants), à 372 millions d'euros. Son résultat d'exploitation a chuté de 15% (-7,4% à changes constants) pour atteindre 627 millions d'euros. Sur la base d'un chiffre d'affaires de 10,29 milliards d'euros, la marge d'exploitation semestrielle de Sodexo est ressortie à 6,1% (-70 points de base à changes constants).Sans surprises non plus sont les perspectives confirmées par le groupe à savoir que sa croissance interne (organique) est attendue entre +1 % et +1,5 %, hors impact lié à la 53e semaine, et sa marge d'exploitation autour de 5,7 %. Avant l'avertissement de fin mars, le groupe de restauration collective tablait sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +4%, hors impact lié à la 53e semaine, et sur un maintien de la marge d'exploitation à 6,5%.Des précisions ont toutefois été apportées ce matin sur les plans d'actions que Sodexo a mis en place pour redresser ses résultats. Ils reposent sur quatre axes : l'amélioration de la gestion des denrées alimentaires, particulièrement en Amérique du Nord ; le renforcement de la productivité du travail par une meilleure planification ; l'optimisation des frais de fonctionnement hors sites avec la réduction immédiate des dépenses discrétionnaires et l'accroissement de la contribution des contrats les moins performants par la mise en place de plans d'action détaillés, de renégociations avec les clients, et d'un suivi personnel par un membre du Comité Exécutif pour chacun de ces contrats.De plus, Sodexo a annoncé la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 300 millions d'euros.