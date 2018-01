Sodexo : Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018

Denis Machuel devient Directeur Général de Sodexo

Paris, le 23 janvier 2018 - L'Assemblée générale mixte de Sodexo s'est tenue le 23 janvier 2018 à la Maison de la Mutualité, à Paris, sous la présidence de Sophie Bellon.

Le quorum s'est établi à 77,5 % et 1 498 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, notamment :

Le dividende par action a été fixé à 2,75 euros, en hausse de 14,6%.

Les mandats de cinq administrateurs ont été renouvelés, ainsi le Conseil du Groupe est équilibré avec 50% d'administrateurs indépendants, une parfaite mixité femmes-hommes et 5 nationalités représentées.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Sodexo dès le 24 janvier 2018 dans la section « Finance - Actionnaires - Assemblée générale ».

A l'issue de l'Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018, Denis Machuel a succédé à Michel Landel et officiellement pris les fonctions de Directeur Général de Sodexo. Sophie Bellon a remercié Michel Landel pour son engagement et sa détermination tout au long des années où il a contribué à la croissance du Groupe. Sophie Bellon a également salué officiellement l'arrivée de Denis Machuel, soulignant que ce dernier possède toutes les qualités et l'expérience pour faire face aux enjeux qui attendent Sodexo à l'avenir.

