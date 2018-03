Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo chute de 12,60% à 84,76 euros, soit son plus bas niveau depuis mi-février 2016, après avoir lancé un avertissement sur ses résultats annuels 2017/2018. Le groupe de restauration collective vise désormais une croissance organique (interne) de son chiffre d'affaires de 1% à 1,5%, hors impact calendaire (53ème semaine), et une marge d’exploitation autour de 5,7%. Jusque-là, le groupe de restauration collective tablait sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +2% et +4%, hors impact lié à la 53e semaine, et sur un maintien de la marge d'exploitation à 6,5%.Selon les analystes, cet avertissement sur les objectifs annuels de Sodexo devrait se traduire par une révision à la baisse de 10% (UBS) à 15% (Jefferies) du consensus. Barclays évoque 13%.La principale cause de l'annonce de Sodexo est le deuxième trimestre morose que le groupe a enregistré aux Etats-Unis, précisément sur le segment Santé et éducation. Déjà en délicatesse sur ce marché au premier trimestre, le groupe français n'est donc pas parvenu à redresser la barre contrairement à ce qu'il espérait. "Les mesures déployées pour gagner en efficacité et améliorer les marges en Amérique du Nord n'ont pas encore porté leurs fruits. Par conséquent, la marge s'est particulièrement détériorée en Education et en Santé", a indiqué Sodexo. Hors des Etats-Unis, un petit nombre de contrats majeurs n'est, de surcroit, pas encore monté en puissance pour atteindre les niveaux prévus de rentabilité.De ce fait, sa croissance organique du deuxième trimestre a sans doute ralenti à 1,5%, calcule UBS, après 1,9% sur les trois mois précédents. Sodexo a ainsi dévoilé une croissance organique de 1,7% sur l'ensemble du semestre. Son résultat d'exploitation a baissé pour sa part de 7,4% à 627 millions d'euros, soit 6,1% de marge. Elle a reculé de 0,7 point en organique. Sodexo a annoncé qu'il avait enclenché immédiatement des "plans d'action" destinés notamment à améliorer la maîtrise de ses coûts et la productivité.Logiquement, l'avertissement de Sodexo suscite des réactions peu amènes de la part des analystes. Parmi eux, Bernstein s'inquiète de la capacité du management du groupe à prévoir son activité : "quelles mesures peuvent être prises maintenant qui n'étaient pas valables dès le second semestre 2017, lorsque les premières difficultés sont apparues ?", se demande l'analyste. De son côté, Barclays a maintenu sa recommandation Souspondérer sur Sodexo et maintenu sa préférence pour son concurrent Compass.