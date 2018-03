Sodexo : Selon Sodexo, les équipes présentant une mixité hommes-femmes obtiennent de meilleurs résultats

06 mars 2018

Une étude approfondie menée par Sodexo révèle que les équipes managériales mixtes sont meilleures en matière de performance économique.

Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, a montré que les équipes dirigées de manière équilibrée par des hommes et des femmes réussissent mieux selon de nombreux indicateurs. Unique en son genre, cette étude menée sur une période de cinq ans, a porté sur 50 000 managers représentant différentes fonctions dans 70 entités à travers le monde.

Marges d'exploitation, satisfaction des clients et fidélisation des collaborateurs se sont révélées plus élevées au sein des équipes mixtes, c'est-à-dire des équipes présentant un ratio femmes/hommes compris entre 40 et 60 %.

« Ces résultats ajoutent une dimension nouvelle et toujours plus convaincante à un nombre croissant de travaux de recherches qui démontrent les avantages de la mixité hommes-femmes à la performance économique », a déclaré Rohini Anand, Ph.D., Directrice Responsabilité d'Entreprise, Amérique du Nord et Directrice Diversité et Inclusion Groupe. Rohini Anand, coprésidente du Sodexo Women International Forum for talent (SWIFt) de Sodexo.

« La particularité de l'étude, qui concerne également les indicateurs de performance financière et non-financière sur un nombre important de niveaux hiérarchiques, démontre de manière significative l'importance de la mixité hommes-femmes au sein des équipes pour parvenir à de meilleurs résultats. »

Principales conclusions de l'étude sur la mixité hommes-femmes chez Sodexo :

Les marges d'exploitation augmentent nettement plus au sein des équipes mixtes que les autres.

Les entités mixtes affichent un taux moyen de fidélisation de leurs collaborateurs supérieur de 8 points de pourcentage à celui affiché par les autres entités.

Les entités mixtes affichent un taux moyen de fidélisation de leurs clients supérieur de 9 points de pourcentage à celui affiché par les autres entités.

Les entités mixtes affichent un taux d'engagement de leurs collaborateurs supérieur de 14 points de pourcentage à celui affiché par les autres entités.

Les entités présentant une égalité hommes-femmes ont connu une baisse de 12 points de pourcentage de leur nombre d'accidents par rapport aux autres entités.

Cette étude unique en son genre menée par Sodexo sur la mixité hommes-femmes s'appuie sur des travaux de recherches internes et externes antérieurs. Elle renforce l'engagement de Sodexo en faveur de la mixité et d'une culture inclusive.

Déjà leader en matière de diversité et d'inclusion, Sodexo fait une nouvelle percée en matière d'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui, les femmes représentent 50 % de son conseil d'administration. 32 % des postes de direction sont occupés par des femmes dans le monde, soit une augmentation de 6 % aux plus hautes fonctions de l'entreprise depuis 2013. Aux postes d'encadrement intermédiaire et de management des sites, les chiffres sont à l'équilibre avec 46 %. Actuellement, 59 % du total des effectifs travaillent sous la direction d'une équipe mixte.

Sodexo s'est engagé à ce que 40 % de ses cadres dirigeants soient des femmes d'ici 2025 et a indexé 10 % des primes sur cet indicateur de mesure.

Lire l'étude complète ici : Étude sur la mixité hommes-femmes chez Sodexo 2018 (en anglais)