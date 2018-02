Sodexo : Ventures prend une participation minoritaire dans Klaxit

Paris, le 7 février 2018 - Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce ce jour que son fonds d'investissement stratégique, Sodexo Ventures prend une participation minoritaire dans la startup Klaxit (anciennement WayzUp), pionnier du covoiturage domicile-travail. Créé en novembre 2016, Sodexo Ventures poursuit sa stratégie d'investissement dans des startups présentant un fort potentiel de croissance et qui apportent une valeur ajoutée à son offre dans l'objectif de sa mission : améliorer la qualité de vie des 100 millions de personnes que le Groupe sert à travers le monde.

Lancé en 2014 par Julien Honnart et Cyrille Courtière, Klaxit est le leader français du covoiturage domicile-travail. Grâce à une application mobile spécialement conçue pour répondre aux attentes des salariés au quotidien et à une stratégie de déploiement via les grandes entreprises, Klaxit crée des réseaux de covoiturage permettant à plus de 8 inscrits sur 10 de trouver des covoitureurs sur leur trajet et aux horaires qui leur conviennent. Pour Klaxit, cette prise de participation soutient sa stratégie de développement via les entreprises et les collectivités.

« Le covoiturage sur les trajets domicile-travail est un marché énorme que nous ne pourrons pas conquérir tout seul. Nous créons autour de Klaxit le meilleur écosystème de partenaires et d'actionnaires pour en devenir le leader européen. Nos quatre partenaires experts des mobilités et des services aux entreprises représentent un chiffre d'affaires consolidé de plus de 30 milliards d'euros et plusieurs millions de clients, avec une puissance marketing, commerciale et financière exceptionnelle, pour nous imposer devant Blablacar et les GAFA » déclare Julien Honnart, co-fondateur et CEO de Klaxit.

Pour Sodexo, renforcer son offre en proposant à ses clients des services de mobilité aux salariés est devenu stratégique. En France, cela répond aux obligations légales récentes liées au Plan de mobilité : diminuer les frais de transport ainsi que la fatigue et le stress, tout en en renforçant la cohésion des salariés afin d'améliorer leur qualité de vie. Cet investissement s'accompagne d'un accord de partenariat, avec pour objectif d'intégrer progressivement cette solution de covoiturage à son offre de services de qualité de vie.

L'investissement de Sodexo Ventures permet de s'allier avec un acteur partageant les mêmes valeurs, tout en se rapprochant d'actionnaires très complémentaires : experts de la mobilité (Via ID, RATP), assurance (MAIF), spécialistes des startups environnementales et sociales (INCO).

« La participation dans Klaxit nous permet d'élargir notre offre de services de mobilité en nous rapprochant d'actionnaires experts. Comme tout investissement à travers Sodexo Ventures, cette participation minoritaire s'accompagne d'un partenariat, associant l'agilité et la créativité des start-up avec la capacité d'investissement, l'expertise et l'empreinte du Groupe pour apporter toujours plus de valeur à nos clients » déclare Belen Moscoso del Prado, Directrice Digitale et Innovation de Sodexo.

À Propos de Klaxit

Klaxit est le leader français du covoiturage domicile-travail avec plus de 100.000 trajets proposés tous les jours sur son réseau.

Son application mobile répond aux attentes spécifiques des salariés en leur permettant de trouver leurs covoitureurs sans changer leurs habitudes de trajet, de s'organiser facilement en cas d'horaires variables et de partager leurs frais équitablement.

Pour créer des réseaux de covoiturage locaux, Klaxit s'appuie sur les entreprises, qui proposent le service à leurs collaborateurs, et les collectivités territoriales, qui subventionnent les trajets effectués en covoiturage. En quelques semaines se créent des réseaux très denses où en moyenne 8 salariés sur 10 trouvent des covoitureurs pertinents. Klaxit compte plus de 100 clients (Renault, La Poste, Crédit Agricole, VINCI, Engie, Veolia) et a déjà convaincu un quart des entreprises du CAC40.

Klaxit a levé au total 4 millions d'euros avec le Groupe RATP, Sodexo, la MAIF, INCO et Via ID, qui possède également des participations dans Drivy, Smoove et Heetch.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2017) 20,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé 427 000 collaborateurs 19e employeur mondial 80 pays

100 millions de consommateurs chaque jour 17 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 10 janvier 2018)

