Sodexo : comptes décevants et double warning, le titre chute

29/03/2018 | 10:07

L'action Sodexo s'effondrait de 14% ce matin à la Bourse de Paris, ce qui en fait - de loin - la plus forte baisse du CAC 40, après bien des déceptions : d'abord la publication anticipée de comptes semestriels inférieurs aux attentes, mais aussi le lancement d'un double avertissement, sur les ventes et les résultats, de l'ensemble de l'exercice. Les comptes semestriels définitifs seront détaillés le 12 avril prochain.



Sodexo a dévoilé, à titre préliminaire, ses comptes semestriels. Durant la période se terminant fin février, le CA a atteint 10,3 milliards d'euros, soit une croissance interne de 1,7%. La marge d'exploitation a reculé de 6,9 à 6,1%. Des chiffres inférieurs aux attentes du consensus.



Même si le résultat net part du groupe prend 6,9% à 372 millions d'euros. 'Il bénéficie d'une diminution des éléments exceptionnels par rapport au précédent exercice et d'une réduction significative de la charge d'impôts', explique Sodexo.



Sodexo a en outre annoncé qu'il table désormais, pour l'ensemble de son exercice décalé 2017/2018, sur une croissance interne du CA allant de 1 à 1,5% (hors 53e semaine), contre une prévision de 2 à 4% confirmée le 11 janvier dernier. En outre, la marge d'exploitation n'est plus attendue stable à 6,5%, mais 'autour de 5,7 %'.



'La performance du second trimestre est inférieure à nos attentes', a déclaré le directeur général de Sodexo, Denis Machuel. 'Nous avons identifié certains domaines précis de sous-performance et sommes mobilisés pour agir rapidement et mettons en place une série de mesures correctives', a-t-il ajouté.



'Je suis confiant dans notre capacité à générer une forte croissance à moyen terme', termine-t-il.





