Sodexo : confirmation des résultats du premier semestre 2017-2018

du premier semestre 2017-2018 Issy-les-Moulineaux, le 12 avril 2018 - Sodexo, (NYSE Euronext Paris FR0000121220-OTC: SDXAY). Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 avril 2018, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés du premier semestre 2017-2018 et Denis Machuel, Directeur Général, a présenté les performances du 1er semestre de l'exercice 2017-2018, clos le 28 février 2018. Performances financières du premier semestre 2017-2018 : En millions d'euros 1er semestre

2017 -2018

(clos le 28 février 2018) 1er semestre

2016-2017

(clos le 28 février 2017) Variation

à taux courant Variation

hors effet

de change Chiffre d'affaires 10 293 10 634 -3,2 % +3,0 % Croissance interne +1,7 % +0,0 % Résultat d'exploitation 627 738 -15,0 % -7,4 % Marge d'exploitation 6,1 % 6,9 % -80 pbs -70 pbs Autres produits et charges opérationnels (73) (153) Résultat opérationnel 554 586 -5,4 % +4,1 % Résultat financier net (44) (56) Taux effectif d'impôt 25,9 % 32,6 % Résultat net part du Groupe 372 348 +6,9 % +13,9 % Liquidités générées par les opérations 125 30 Ratio d'endettement 1,1 0,9

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré : « Les fondamentaux de Sodexo restent solides mais ces résultats identifient clairement les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Nous nous mettons en ordre de bataille pour à la fois renouer avec la performance à court terme et stimuler notre croissance à plus longue échéance. Nous nous concentrons tout particulièrement sur l'amélioration de notre efficacité et de notre productivité. En même temps, nous renforçons notre culture axée sur le client et sur la performance, et nous redynamisons notre portefeuille clients. Tout en restant offensifs sur les grands contrats multi-services, nous devons davantage nous focaliser sur les contrats locaux, les contrats de taille moyenne, les contrats de restauration. Nous renforçons nos fondamentaux et investissons avec discipline dans nos ressources et moyens de développement afin de mieux tirer parti des multiples opportunités de croissance du marché grâce à notre positionnement de Qualité de Vie ». Faits marquants Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 s'établit à 10,3 milliards d'euros, en recul de -3,2 % par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent, dont un impact de change négatif de -6,2 %. Les acquisitions nettes des cessions contribuent à hauteur de +1,3 % avec la première consolidation de Centerplate depuis janvier. La croissance interne au premier semestre s'élève à +1,7 %, soit +1,9 % hors impact de la 53 e semaine en Amérique du Nord. Hors Amérique du Nord, la croissance interne des Services sur Site atteint + 4,4%.

La croissance interne de l'activité Services sur Site est de 1,6 % : En Entreprises & Administrations , la croissance interne s'établit à +4,5 % , avec une performance solide sur l'ensemble des régions , notamment une forte progression dans les lounges d'aéroport, et une reprise modeste en France. Le segment Energie & Ressources est dynamique grâce à la montée en puissance des contrats signés l'année dernière, et ce malgré les difficultés persistantes en Mer du Nord. Le segment Santé & Seniors est stable à -0,1 %. L'activité en Amérique du Nord reste faible en raison d'un développement limité et d'un manque de croissance sur sites existants, même si la fidélisation se maintient. En Europe, le chiffre d'affaires est stable, les gains de nouveaux contrats au Royaume-Uni ne compensant pas les pertes de contrats ailleurs dans la région. En Asie et au Brésil, le développement commercial ainsi que la croissance sur sites existants restent robustes. En Education , la croissance interne est en retrait de -2,7 % . En Amérique du Nord, le segment est impacté par un jour travaillé en moins sur le premier semestre, et un faible taux de fidélisation en Université sur l'exercice précédent, alors que la croissance sur sites existants reste solide en Ecoles et Universités. En Europe, l'activité a bénéficié d'un impact calendaire positif de deux jours en Italie et en France. L'Asie se développe fortement.

Au premier semestre 2017-2018, la croissance interne de l'activité Services Avantages & Récompenses s'établit à +2,9%. En Europe, Asie et États-Unis, la croissance de +7,1 % est portée par l'Europe Centrale, ainsi que par la performance soutenue en Incentive & Recognition au Royaume-Uni. En Amérique latine, la croissance interne ressort à -2,0 %, impactée par la faiblesse persistante au Brésil.

À taux de change constant, le résultat d'exploitation diminue de -7,4 % et la marge s'inscrit en recul de 70 points de base. Cette baisse de la marge s'explique par : Pour environ un tiers par des facteurs attendus, comme les taux d'intérêts plus faibles au Brésil, et la déconsolidation de certaines activités, plus particulièrement Vivabox dont la saisonnalité est plus forte au premier semestre. Pour un autre tiers, par une détérioration en Santé et en Education en Amérique du Nord en raison des retards dans l'exécution des mesures d'amélioration de l'efficacité. Et enfin, par une détérioration supplémentaire en raison d'un petit nombre de contrats majeurs récents qui n'atteint pas encore les niveaux de rentabilité prévus.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 372 millions d'euros, en progression de +6,9 %, ou +13,9 % hors effets de change. Il bénéficie d'une diminution des éléments exceptionnels par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent et d'une réduction significative de la charge d'impôts. Le résultat net ajusté du groupe est à 397 millions d'euros, en baisse de -13,4% ou -7,6% hors effet de change, globalement en ligne avec l'évolution du résultat d'exploitation.

Les activités du Groupe restent fortement génératrices de liquidités et le bilan est solide avec un ratio net d'endettement de 1,1 fois. Évolutions au sein du Comité Exécutif Denis Machuel a succédé à Michel Landel au poste de Directeur Général à l'issue de l'Assemblée Générale du 23 janvier 2018. Satya-Christophe Menard a été nommé Directeur Général Écoles et Universités au niveau mondial au 1 er avril 2018. Sean Haley a été nommé Directeur Général Service Operations au niveau mondial au 1 er avril 2018.

Les engagements de Sodexo en matière de responsabilité d'entreprise permettent au Groupe d'être classé numéro un de son secteur dans le « Sustainability Yearbook 2018 » de RobecoSAM pour la 11 e année consécutive. Sodexo a également été désigné Supplier Engagement Leader par CDP (Carbon Disclosure Project) pour sa stratégie de réduction des émissions de carbone via sa chaîne d'approvisionnement.

Confiant dans l'avenir du Groupe, et compte tenu du bilan solide, le Conseil d'Administration a approuvé la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 300 millions d'euros. Perspectives Pour l'exercice 2017-2018, le Groupe table à présent sur une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +1 % et +1,5 %, hors impact lié à la 53e semaine, et sur une marge d'exploitation autour de 5,7 %. La révision des prévisions pour l'exercice 2017-2018 s'explique par la faiblesse de la croissance du chiffre d'affaires et la diminution des marges au premier semestre, en plus de l'amélioration retardée des mesures d'efficacité opérationnelle. La croissance du deuxième semestre va être impactée par un niveau relativement faible de nouvelles signatures, la faiblesse persistante de nos activités en Amérique du Nord, plus particulièrement en Santé & Seniors, un effet calendaire négatif en Education sur le troisième trimestre, l'impact des pertes de contrats au Royaume-Uni, ainsi que la fin de la montée en puissance de certains contrats en Energie & Ressources. Le manque de croissance au deuxième semestre, conjugué aux effets cumulés du décalage dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la poursuite de la détérioration en Santé en Amérique du Nord nous conduisent à une révision à la baisse des marges. Comme annoncé le 29 mars dernier, des plans d'actions à court terme ont été enclenchés pour résoudre les problèmes en Amérique du Nord. Certaines de ces mesures sont néanmoins déployées à l'ensemble des régions pour améliorer la performance du Groupe. Dans l'immédiat, nous mettons activement en oeuvre une série de mesures d'efficacité qui reposent sur les axes suivants : Améliorer la gestion des denrées alimentaires, particulièrement en Amérique du Nord, par la rationalisation des SKU, une plus grande discipline dans le recours aux achats référencés, et l'accélération des synergies générées par les acquisitions.

Renforcer la productivité du travail par une meilleure planification et allocation du temps de travail sur sites, et une gestion plus rigoureuse des heures supplémentaires et du recours à l'intérim.

Optimiser les frais de fonctionnement hors sites avec la réduction immédiate des dépenses discrétionnaires et une approche plus long terme pour mieux adapter la taille des fonctions supports à celle de l'organisation.

Accroitre la contribution des contrats les moins performants par la mise en place de plans d'action détaillés, de renégociations avec les clients, et d'un suivi personnel par un membre du Comité Exécutif pour chacun de ces contrats. Le Groupe travaille activement à la résolution des problèmes d'exécution en Amérique du Nord et renouvelle les équipes par la promotion des talents les plus expérimentés en interne et par le recrutement externe. Cela permettra d'injecter des nouvelles idées et approches de travail. Ces plans d'actions porteront leur fruit dès l'exercice 2017-2018 et favoriseront l'amélioration progressive des marges. Ces mesures s'inscrivent dans un programme stratégique à long terme de développement de l'excellence opérationnelle. Les perspectives pour l'exercice 2017-2018 ont été révisées afin de refléter les défis auxquels Sodexo est actuellement confronté. Dans le même temps, le Conseil d'administration et le Comité Exécutif restent très confiants dans les opportunités attractives de croissance à long terme. Le Groupe fera un point d'avancement sur ses plans d'actions à court terme et développera sa stratégie à long-terme lors de la Journée Investisseurs du 6 septembre 2018. Conférence téléphonique Sodexo tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les résultats du premier semestre 2017-2018. Pour se connecter : composer le +44 (0)330 336 9411 (Royaume-Uni et International) ou le 01 76 77 22 57 (France), suivi du code 842 62 54. Le communiqué de presse et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Dernières actualités » et « Finance - Résultats financiers ». Prochains rendez-vous de communication financière Chiffre d'affaires à neuf mois 2017-2018 Le 5 juillet 2018 Journée investisseurs Le 6 septembre 2018 Résultats annuels 2017-2018 Le 8 novembre 2018 Assemblée Générale 2019 Le 22 janvier 2019 À propos de Sodexo Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI. Chiffres clés (au 31 août 2017)

20,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

427 000 collaborateurs

19e employeur mondial

80 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,8 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 11 avril 2018) Contacts Analystes et Investisseurs Médias Virginia JEANSON

Tél : +33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Laura SCHALK

Tél. : +33 1 57 75 85 69

laura.schalk@sodexo.com 1 RAPPORT D'ACTIVITÉ

DU 1er SEMESTRE 2017-2018 Rapport d'activité du premier semestre 2017-2018 (1er septembre 2017 - 28 février 2018) Analyse du chiffre d'affaires Chiffre d'affaires par segment

(En millions d'euro) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Croissance externe Effet de change Croissance totale Entreprises & Administrations 5 295 5 196 +4,5 % +2,6 % -5,2 % +1,9 % Santé & Séniors 2 359 2 500 -0,1 % +1,2 % -6,7 % -5,6 % Éducation 2 228 2 483 -2,7 % -0,3 % -7,3 % -10,3 % Services sur Site 9 882 10 179 +1,6 % +1,5 % -6,1 % -2,9 % Services Avantages & Récompenses 413 457 +2,9 % -5,1 % -7,3 % -9,6 % Élimination (2) (2) TOTAL GROUPE 10 293 10 634 +1,7 % +1,3 % -6,2 % -3,2 % Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2017-2018 atteint 10,3 milliards d'euros, en baisse de -3,2 % par rapport au premier semestre 2016-2017. L'effet de change a un impact négatif à hauteur de -6,2 % en raison de la faiblesse des principales devises face à l'euro, en particulier, le dollar américain et le réal brésilien. La contribution des acquisitions nette des cessions est de +1,3 %. L'impact de la déconsolidation de Vivabox, particulièrement important au premier semestre en raison de la forte saisonnalité, et de certaines activités en Nouvelle-Calédonie, au Moyen-Orient et en Afrique l'année dernière a été plus que compensé par la contribution positive des récentes acquisitions The Good Eating Company, Morris Corporation, Centerplate et Kim Yew. La croissance interne s'élève à +1,7 % ou +1,9 % hors impact de la 53e semaine en Amérique du Nord, ce qui représente 1 jour de moins pour le premier semestre. Les Services sur Site augmentent de +1,6 %, avec une performance solide dans le segment Entreprises & Administrations, un chiffre d'affaires stable en Santé & Séniors et en retrait en Éducation en raison de l'impact négatif du solde net du développement lors du précédent exercice en Amérique du Nord. Les Services Avantages & Récompenses affichent une croissance interne de +2,9 %. La solidité de la croissance en Europe et aux États-Unis a plus que compensé la faiblesse enregistrée au Brésil imputable à la baisse des taux d'intérêt et l'absence d'amélioration du niveau du chômage. Analyse de la croissance interne des Services sur Site Entreprises & Administrations Chiffre d'affaires par région

(en millions d'euros) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Amérique du Nord 1 258 1 211 +2,7 % Europe 2 638 2 611 +1,2 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 1 399 1 374 +12,4 % Entreprises & Administrations 5 295 5 196 +4,5 % Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 en Entreprises & Administrations s'élève à 5,3 milliards d'euros, en hausse de +4,5 % par rapport au premier semestre de l'exercice 2016-2017. Cette performance reflète la croissance dans toutes les régions, une forte progression dans les lounges d'aéroports et la croissance modeste en France. Le segment Energie & Ressources est dynamique grâce à la montée en puissance des contrats signés l'année dernière, et ce malgré les difficultés persistantes en offshore. En Amérique du Nord, la croissance interne atteint +2,7 %. La croissance de ce trimestre a continué d'être portée par de nouveaux contrats pour les lounges des compagnies aériennes, ainsi que par la forte demande de services supplémentaires de facilities management de la part des clients Services aux entreprises. Le premier trimestre a aussi bénéficié d'un projet significatif alors que le deuxième trimestre a été pénalisé par la fermeture d'un site important pour l'activité onshore. L'Europe progresse de +1,2 %. La France a renoué avec la croissance grâce à la reprise du tourisme à Paris, à l'amélioration de la contribution du solde net du développement et une hausse des ventes sur sites existants du segment Sports & Loisirs. Le segment Services aux Gouvernements bénéficie de la signature de nouveaux contrats majeurs. Cependant au Royaume Uni, la perte des contrats avec l'armée se fera ressentir à partir du second semestre. Le segment Energie & Ressources reste très faible, en recul de -17 % sur la période. En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne reste soutenue avec +12,4 %, qui s'explique par la montée en puissance des nouveaux contrats signés l'an dernier dans le segment Energie & Ressources. La croissance des Services aux Entreprises demeure également vigoureuse, en raison de l'extension des contrats avec des clients existants et du démarrage de contrats significatifs avec de nouveaux clients. Santé & Séniors Chiffre d'affaires par région

(en millions d'euros) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Amérique du Nord 1 483 1 658 -1,6 % Europe 746 729 -0,2 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 130 114 +16,6 % Santé & Séniors 2 359 2 500 -0,1 % Le chiffre d'affaires du segment Santé & Séniors atteint 2,4 milliards d'euros, soit un niveau quasiment stable par rapport au précédent exercice. La croissance interne en Amérique du Nord est à -1,6 % en raison de l'absence de nouveaux contrats et de la faiblesse de la croissance des ventes sur sites existants depuis le début de l'exercice. En revanche, la fidélisation des clients demeure solide. Le chiffre d'affaires en Europe est stable. Les contrats remportés au Royaume-Unis ne permettent pas de compenser les pertes de contrats ailleurs dans la région. Toutefois, la fidélisation des clients reste à un niveau élevé et la croissance des ventes sur sites existants est satisfaisante. En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance est particulièrement forte, à +16,6 %1 grâce à de nombreux démarrages de contrats au Brésil et à une progression soutenue des ventes sur sites existants en Asie et au Brésil. Éducation Chiffre d'affaires par région

(en millions d'euros) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Amérique du Nord 1 696 1 953 -4,1 % Europe 488 494 +2,7 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 43 37 +15,8 % Éducation 2 228 2 483 -2,7 % Dans le segment Éducation, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 atteint 2,2 milliards d'euros, en recul de -2,7 %, en raison notamment du faible taux de fidélisation de l'exercice précédent et de l'impact négatif de la 53e semaine d'un jour en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le recul de -4,1 % du chiffre d'affaires s'explique par un faible taux de fidélisation dans les Universités au précédent exercice et par un effet calendaire négatif d'un jour au cours du premier semestre 2017-2018 dans les Écoles et les Universités. La croissance sur sites existants reste constante tant dans les Écoles que dans les Universités. Même si la saison commerciale ne fait que commencer, le taux de fidélisation dans les Universités à la clôture du premier semestre est supérieur à celui atteint à la même période du précédent exercice. En Europe, la croissance interne est de +2,7 %. Le Royaume-Uni bénéficie des nouveaux contrats signés l'an dernier. Le sud de l'Europe connaît une bonne croissance des ventes sur sites existants, notamment grâce à un impact calendaire positif de deux jours en France et en Italie. En Afrique, Asie, Australie, Amérique latine et Moyen-Orient, la croissance interne reste forte à +15,8 %1 avec la montée en puissance de plusieurs nouveaux contrats pour des écoles en Chine, à Singapour et en Inde. Services sur Site par région Chiffre d'affaires par région

(en millions d'euros) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Amérique du Nord 4 438 4 821 -1,5 % Europe 3 872 3 834 +1,2 % Afrique, Asie, Australie, Amérique latine, Moyen-Orient 1 572 1 524 +12,8 % Services sur Site 9 882 10 179 +1,6 % Hors Amérique du Nord, la croissance interne atteint +4,4 %. Services Avantages & Récompenses Le chiffre d'affaires de la division Services Avantages & Récompenses s'élève à 413 millions d'euros, en repli de -9,6 %. L'effet de change a contribué à cette baisse à hauteur de -7,3 %, principalement en raison de la faiblesse du réal brésilien. La cession de Vivabox aux États-Unis (au dernier trimestre de l'exercice 2016-2017) a également pesé sur le chiffre d'affaires en raison de sa forte saisonnalité au premier trimestre. L'impact net des cessions est de -5,1 %. En conséquence, la croissance interne du chiffre d'affaires atteint +2,9 %, contre +5,6 % pour le volume total d'émission. Volume d'émission Volume d'émission par région

(en millions d'euros) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Croissance externe Effet de change Croissance totale Europe, États-Unis et Asie 5 409 5 142 +5,9 % Amérique latine 3 663 3 972 +5,3 % Services Avantages & Récompenses 9 072 9 114 +5,6 % +0,4 % -6,5 % -0,5 % Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires par région

(en millions d'euros) S1

2017-2018 S1

2016-2017 Croissance interne Croissance externe Effet de change Croissance totale Europe, Asie et États-Unis 229 241 +7,1 % Amérique latine 184 215 -2,0 % Services Avantages & Récompenses 413 457 +2,9% -5,1 % -7,3 % -9,6 % En Europe, Asie et États-Unis, la croissance interne du volume d'émission et du chiffre d'affaires est solide au premier semestre avec respectivement +5,9 % et +7,1 %, malgré un fort effet de base de comparaison. Cette performance s'explique par la solidité de la croissance du volume d'émission dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Europe Centrale avec des taux de croissance à deux chiffres. L'activité en Inde a souffert du passage obligatoire du papier à la carte et de la perte d'un client important. La croissance du chiffre d'affaires a été plus forte que celle des volumes d'émission, en raison de la poursuite de la croissance des activités Incentive & Recognition, notamment au Royaume-Uni, qui ne génère pas de volume d'émission. La croissance interne en Amérique latine est inférieure à celle des trimestres précédents. Alors que le volume d'émission poursuit sa croissance à un niveau élevé de +5,3 %, l'évolution du chiffre d'affaires devient négative à -2,0 %. Cette évolution résulte de l'environnement actuel au Brésil, où la hausse des valeurs faciales est compensée par des taux d'intérêt plus bas autour de 6.5%, et un marché très concurrentiel en raison de l'absence d'amélioration du taux de chômage. En revanche, comme au cours des trimestres précédents, la croissance reste forte au Chili et au Mexique. Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation du premier semestre 2017-2018 atteint 627 millions d'euro, en repli de -15,0 %, soit -7,4 % hors effet de change. La marge d'exploitation est de 6,1 %, en baisse de -80 points de base, ou -70 points de base hors effet du mix de devises lié notamment à la faiblesse du réal brésilien. À taux de change constant, la marge s'inscrit en recul de 70 points de base. Cette baisse de la marge s'explique par : Pour environ un tiers par des facteurs attendus, comme les taux d'intérêts plus faibles au Brésil, et la déconsolidation de certaines activités, plus particulièrement Vivabox dont la saisonnalité est plus forte au premier semestre. Pour un autre tiers, par une détérioration en Santé et en Éducation en Amérique du Nord en raison des retards dans l'exécution des mesures d'amélioration de l'efficacité afin de compenser les prévisions de ralentissement du chiffre d'affaires. Parmi ces mesures figurent une gestion mieux optimisée des SKU et la mise en place de process d'allocation du temps de travail sur site en fonction de la demande. Malgré les progrès réalisés récemment, les délais inhérents à la mise en place de ces mesures pèseront encore sur la performance du second semestre. Et enfin, par une détérioration supplémentaire en raison d'un petit nombre de contrats majeurs récents qui n'atteint pas encore les niveaux de rentabilité prévus.

Par ailleurs, les gains de productivité obtenus avec le programme Adaptation et Simplification sont en ligne avec les objectifs prévisionnels de 195 millions d'euros d'économies à réaliser sur une base annuelle, soit 45 millions d'euros de plus pour le premier semestre 2017-2018. Le programme est en bonne voie pour générer 220 millions d'euros d'économies annuelles d'ici la fin de l'exercice. Comme prévu, ces économies seront réinvesties dans nos activités pour accélérer le lancement des nouvelles offres de services, dans le digital et dans nos systèmes informatiques conformément aux présentations de novembre 2017. Résultat d'exploitation par activité (en millions d'euros) Résultat d'exploitation

S1

2017-2018 Variation Variation

(hors effet de change) Marge d'exploitation

S1

2017-2018 Variation de marge Variation

de marge

(hors effet

de change) Entreprises & Administrations 207 -7,7 % -2,2 % 3,9 % -40 pbs -40 pbs Santé & Séniors 145 -8,7 % -1,3 % 6,1 % -20 pbs -20 pbs Éducation 211 -16,3 % -8,9 % 9,5 % -70 pbs -60 pbs Services sur Site 562 -11,4 % -4,6 % 5,7 % -50 pbs -50 pbs Services Avantages

& Récompenses 124 -20,4 % -11,5 % 30,0 % -410 pbs -320 pbs Frais de Direction Générale et éliminations intra-groupe (59) +13,4 % RÉSULTAT D'EXPLOITATION 627 -15,0 % -7,4 % 6,1 % -80 pbs -70 pbs Hors effet de change, l'évolution du résultat d'exploitation des Services sur Site est en repli de -4,6 % et la marge d'exploitation de -50 points de base. La performance par segment est la suivante : Entreprises & Administrations le résultat d'exploitation baisse de -2,2 % et la marge d'exploitation de -40 points de base en raison de la perte de certains contrats à marge élevée et de la montée en puissance plus lente que prévue d'un petit nombre de contrats majeurs récents.

Le résultat d'exploitation du segment Santé & Séniors recule de -1,3 % et la marge diminue de 20 points de base, à 6,1 %, comparé à un niveau de marge particulièrement élevé au premier semestre 2016-2017. Cette baisse est due à une performance plus faible que prévue de certains contrats majeurs, et au retard pris dans la mise en place du programme de rationalisation des SKU en Amérique du Nord. Ce programme devrait commencer à porter ses fruits à partir du troisième trimestre et produira pleinement ses effets au cours des 18 prochains mois.

Le résultat d'exploitation du segment Éducation, baisse de -8,9 % et la marge d'exploitation de -60 points de base en raison de la diminution du chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Cette baisse est amplifiée par une forte inflation de la main d'oeuvre, et à une exécution insuffisante du programme d'amélioration des performances. La mise en place de ce programme a été une priorité durant le deuxième trimestre. Les premiers résultats sont encourageants, mais insuffisants pour compenser les difficultés du premier trimestre. Le résultat d'exploitation des Services Avantages & Récompenses baisse de -11,5 %, hors effet de change négatif particulièrement lié à la faiblesse du réal brésilien. La marge diminue de -320 points de base, à taux de change constant. Comme prévu, environ la moitié de cette baisse reflète les investissements réalisés en diversification, et particulièrement les coûts de développement des nouvelles plateformes de gestion complète de la mobilité et des frais professionnels. L'autre moitié s'explique par la baisse des taux d'intérêt au Brésil et impacte directement le résultat d'exploitation, et les coûts d'accélération du passage à la carte notamment en Inde et en République tchèque. Enfin, l'augmentation de +13,6 % des frais généraux est directement liée aux investissements, conformément aux présentations de novembre 2017. Résultat net part du groupe Les Autres produits et charges du premier semestre 2017-2018 baissent de 52 % à -73 millions d'euros, contre -153 millions d'euros au précédent exercice. Les comptes du premier semestre 2017-2018 incluent des pertes liées au changement de périmètre de consolidation, à la dépréciation de certaines immobilisations incorporelles et à des coûts supplémentaires de restructuration. Les coûts de restructuration étaient nettement plus élevés au premier semestre 2016-2017, en raison de la mise en place de la seconde partie du programme Adaptation et Simplification. Le résultat d'exploitation du premier semestre 2017-2018 ressort donc à 554 millions d'euros, contre 586 millions d'euros pour la même période l'an dernier, en hausse de +4,1 %, hors effet de change. Les charges financières nettes diminuent de 11 millions d'euros à 44 millions d'euros au premier semestre. Les coûts d'emprunt nets diminuent de 3 millions d'euros à 38 millions d'euros. Le coût pondéré de la dette reste globalement stable, à 2,2 % au 28 février 2018, contre 2,4 %, au 31 août 2017. Le premier semestre 2016-2017 incluait une indemnité pour le remboursement anticipé de 11 millions d'euros. Le premier semestre 2017-2018 inclut un montant exceptionnel de 7 millions d'euros au titre des indemnités de retard lié au remboursement d'impôts sur les dividendes antérieurs. Le taux effectif d'imposition diminue à 25,9 %, contre 32,6 % au premier semestre 2016-2017, en raison du remboursement exceptionnel de la taxe sur les dividendes antérieurs, en partie compensée par les effets de la réforme fiscale aux Etats-Unis (impact négatif sur les impôts différés actifs suite à la réduction du taux d'imposition et mise en place de la « deemed rapatriation tax »). Le taux d'impôt pour l'année est prévu à autour de 28%. La quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence ressort à 1 million d'euros, contre 2 millions d'euros pour l'exercice précédent. La contribution revenant aux participations ne donnant pas le contrôle s'élève à 7 millions d'euros, contre 12 millions d'euros pour le premier l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe s'établit à 372 millions d'euros, en hausse de +6,9 %, soit +13,9 % hors effet de change. Le Bénéfice Par Action (BPA) atteint 2,51 euros, en hausse de +7,9 % par rapport au précédent exercice. Le modeste effet relutif par rapport à la variation du résultat net (+6,9 %) s'explique par la réduction de 0,9 % du nombre moyen d'actions à 148,5 millions d'actions. Ceci est le résultat du programme de rachat d'actions de l'exercice 2016-2017, partiellement compensé par une diminution des actions propres détenues pour les plans d'attribution gratuites d'actions aux salariés. Le résultat net ajusté part du Groupe atteint 397 millions d'euros, en baisse de -13,4 %, soit -7,6 % hors effet de change, en ligne avec l'évolution de la marge d'exploitation. Il intègre l'ensemble des Autres produits et Charges et l'impact fiscal correspondant, les produits financiers liés au remboursement exceptionnel d'impôts ainsi que le solde des éléments exceptionnels de la charge d'impôt. Au cours du précédent exercice, le résultat net avait été ajusté des Autres produits et Charges et de l'indemnité de remboursement anticipé, nets d'impôts sur les résultats. Le bénéfice ajusté par action est à 2,67 euros, en baisse de -12,6 %, soit -6,8 % hors effet de change. Situation financière du Groupe Variation des flux de trésorerie Les variations des flux de trésorerie sont les suivantes : (en millions d'euros) S1 2017-2018 S1 2016-2017 Autofinancement 650 523 Variation du BFR hors variation des actifs financiers

des Services Avantages & Récompenses* (402) (388) Investissements opérationnels nets (123) (105) Liquidités générées par les opérations (LGO) 125 30 Investissements financiers nets de cession (674) (165) Programme de rachat d'actions / Autocontrôle (49) (302)** Dividendes versés aux actionnaires (411) (359) Autres variations des capitaux propres (dont actifs financiers, périmètre et change) (43) (31) (Augmentation)/Réduction de l'endettement net (1 052) (827) * Hors variation des actifs financiers de la division Services Avantages et Récompenses de -73 M€ au S1 2017-2018 et -38 M€ au S1 2016-2017. Variation totale du fonds de roulement tel que publié dans les comptes consolidés : S1 2017-2018 de -475 M€ = -402 M€ + -73 M€ et S1 2016-2017 de -426 M€ = -388 M€ + -38 M€ ** Y compris 300 M€ du programme de rachat d'actions de 2017 L'augmentation de l'autofinancement reflète une baisse des impôts payés suite au remboursement de la taxe sur les dividendes payée au cours des cinq derniers exercices, la cession de créance du CICE, ainsi qu'une réduction du niveau général d'imposition. L'augmentation de l'autofinancement s'explique principalement par la baisse des impôts payés. La variation négative du fonds de roulement s'explique principalement par la saisonnalité des niveaux d'activité entre fin août et fin février. Les investissements opérationnels nets atteignent 123 millions d'euros, en hausse de +17 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. En conséquence, les liquidités générées par les opérations ressortent à 125 millions d'euros. Le niveau d'acquisitions réalisées pendant la période est en forte croissance et atteint un montant net de 674 millions d'euros (Cf. la section Acquisitions de la période ci-dessous). Les investissements, le montant des acquisitions nettes de cessions et le paiement annuel des dividendes de 411 millions d'euros ont augmenté l'endettement net de 1 milliard d'euros depuis le 31 août 2017. Acquisitions de la période Le Groupe a accéléré son programme d'acquisitions au cours du premier semestre 2017-2018. Parmi les principales acquisitions de la période : The Good Eating Company - Offre de restauration urbaine à Londres

Kim Yew - Société FM à Singapour

Morris - Spécialiste de l'activité minière dans l'est de l'Australie

Centerplate - Centres de sports et de conférences, situés principalement en Amérique du Nord La contribution de ces acquisitions à la croissance du chiffre d'affaires est de 2,4 % au premier semestre 2017-2018. Toutefois, l'impact de ces acquisitions est en partie compensé par la cession de Vivabox en août 2017 et la sortie de filiales en Afrique et au Moyen-Orient. En conséquence, la contribution nette des acquisitions au cours du premier semestre 2017-2018 est de 1,3 % du chiffre d'affaires. Les acquisitions nettes des cessions devraient contribuer à la croissance de l'exercice 2017-2018 de l'ordre de 2,5 %. Programme de rachat d'actions Le Conseil d'administration de Sodexo a approuvé un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, prenant acte de la solidité du bilan à la fin du premier semestre 2017-2018 et de la confiance du Groupe dans l'avenir. Au cours de clôture de l'action du 11 avril 2018 de 78,3 €, ce programme représente le rachat d'environ 3.8 millions d'actions, soit 2,6 % du capital. Situation financière synthétique du Groupe Bilan synthétique Groupe au 28 février 2018 (en millions d'euros) 28 février 2018 28 février 2017 28 février 2018 28 février 2017 Actif non courant 7 981 7 916 Capitaux propres 3 343 3 574 Actif courant hors trésorerie 5 207 5 532 Participations ne donnant pas le contrôle 34 39 Fonds réservés Services Avantages & Récompenses 495 486 Passif non courant 3 956 4 227 Actifs financiers Services Avantages & Récompenses 465 376 Passif courant 8 335 8 168 Trésorerie 1 519 1 698 Total actif 15 668 16 008 Total passif 15 668 16 008 Endettement brut 4 062 3 758 Endettement net 1 663 1 234 Taux d'endettement net 49 % 34 % Ratio d'endettement net 1,1 0,9 Au 28 février 2018, la dette nette est de 1 663 millions d'euros et représente 49 % des capitaux propres, contre 34 % à la fin du premier semestre 2016-2017 et 17 % au 31 août 2017, date de clôture de l'exercice 2016-2017. Malgré le niveau élevé de la dette à la fin du premier semestre en raison de facteurs saisonniers et un montant net d'acquisitions qui s'élève à 674 millions d'euros depuis la fin du dernier exercice, la situation financière du Groupe reste solide. À la fin du premier semestre 2017-2018, le total des lignes de crédit non utilisées dont dispose le Groupe s'élève à 1,4 milliard d'euros. L'augmentation de l'endettement brut résulte des acquisitions réalisées au cours du premier semestre. La trésorerie opérationnelle (qui inclut les actifs financiers et les fonds réservés des Services Avantages & Récompenses) atteint 2 399 millions d'euros, y compris 2 002 millions d'euros pour les Services Avantages & Récompenses, dont 495 millions d'euros de fonds réservés et 465 millions d'euros d'actifs financiers (de plus de 3 mois). Événements postérieurs A l'exception du communiqué de révision des résultats de l'exercice le 29 mars 2018, et des éléments mentionnés à la Note 6.4.12 des comptes consolidés du premier semestre 2017-2018, aucun autre élément significatif n'est à mentionner depuis la clôture des comptes semestriels le 28 février 2018. Transaction entre parties liées Les principales transactions entre parties liées sont présentées dans les Notes 6.4.10 et 6.4.11 des comptes consolidés du premier semestre 2017-2018. Principaux risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document de référence 2016-2017 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 novembre 2017 n'ont pas subi d'évolution significative, à l'exception des litiges mentionnés à la Note 6.4.11 du Rapport Financier du premier semestre 2017-2018. Effet de change Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n'entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d'affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. 1 € = Taux moyen

S1

2017-2018 Taux de référence 2016-2017 Variation taux moyen S1 2017-2018

vs. Taux de référence 2016-2017 Taux de clôture S1 2017-2018

au 28/02/2018 Variation au 28/02/2018 par rapport au 31/08/2017 Dollar US 1,195 1,099 -8,1 % 1,221 -3,2 % Livre sterling 0,885 0,867 -2,0 % 0,884 +4,0 % Réal brésilien 3,864 3,526 -8,7 % 3,961 -5,6 % Note : Le taux de change de référence 2016-2017 est le taux de change moyen de l'exercice 2016-2017. Sodexo exerçant ses activités dans 80 pays, la proportion des devises les plus significatives dans le chiffre d'affaires et dans le résultat d'exploitation est la suivante : S1 2017-2018 % du chiffre d'affaires % du résultat d'exploitation Dollar US 41 % 54 % Euro 26 % 9 % Livre sterling 8 % 8 % Réal brésilien 5 % 16 % La variation de change est déterminée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent aux montants de l'exercice en cours, à l'exception du bolivar vénézuélien pour les Services Avantages & Récompenses. Au premier semestre 2017-2018, un certain nombre de devises ont continué de se déprécier face à l'euro. Le dollar a perdu -8,1 % et le réal brésilien -8,7 %, impactant la croissance du chiffre d'affaires et la contribution au résultat des Services Avantages & Récompenses dont les marges sont supérieures à celles des Services sur Site. La dépréciation de la livre sterling face à l'euro a été moins marquée au cours de la période. En ce qui concerne le bolivar vénézuélien, le Groupe considère que la meilleure estimation du taux de change auquel les fonds provenant de ses activités au Venezuela pourraient être rapatriés est le taux DICOM. Ainsi, pour la conversion à taux de change constants, tous les montants en VEF du premier semestre de l'exercice 2017-2018 et de l'exercice 2016-2017 ont été convertis aux taux de change suivants : 1 USD = 35 280 VEF, contre 3 250 VEF pour l'exercice 2016-2017. Définition des indicateurs alternatifs de performance Coût pondéré de la dette Le cout pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée des taux de financements sur la dette financière (incluant les instruments dérivés) et les soldes de cash-pooling en fin de période. Croissance interne La croissance interne correspond à l'augmentation du chiffre d'affaires d'une période donnée par rapport au chiffre d'affaires publié de la même période de l'exercice précédent, calculée au taux de change de l'exercice précédent et en excluant l'impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d'activités comme suit : Pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

Pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu'au 1 er anniversaire de l'acquisition est exclu ;

Pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

Pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice actuel, le chiffre d'affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu'à la date de clôture de la période comparative de l'exercice précédent est exclu. Pour les pays en situation d'hyperinflation, l'ensemble des chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes. De ce fait, pour les Services Avantages & Récompenses, toutes les données en bolivar vénézuélien pour les premiers semestres 2017-2018 et 2016-2017 ont été converties au taux de change de 1 USD = 35 280 VEF vs. 3 250 VEF pour l'exercice 2016-2017. Endettement net Total des emprunts et dettes financières à la clôture de l'exercice diminués de la trésorerie opérationnelle. Liquidités générées par les opérations (LGO) Veuillez-vous reporter à la section Situation financière du Groupe. Marge d'exploitation Résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires. Marge d'exploitation à taux constant Marge calculée en convertissant les chiffres S1 2017-2018 aux taux de l'exercice 2016-2017, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation. Résultat net ajusté Le Résultat Net Ajusté présente un résultat net normalisé excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l'exercice. Il correspond par conséquent au Résultat Net revenant au Groupe exclusion faite des Autres Produits et Charges opérationnels ainsi que des éléments non-récurrents significatifs inclus dans les produits et charges financiers et dans l'impôt sur les résultats. Durant le premier semestre de l'exercice 2018, le Résultat net ajusté exclut du Résultat Net revenant au Groupe les éléments suivants et leur éventuel impact fiscal associé si applicable : Les autres produits et charges opérationnels pour -73M€

Les intérêts de retard reçus en France sur des remboursements d'impôts pour 7M€

Le remboursement de la taxe de 3% sur les dividendes pour 43M€

Les impacts non-récurrents liés à la réforme fiscale aux Etats-Unis pour -23M€. Variation hors effet de change La variation hors effet de change est calculée en convertissant les chiffres du premier semestre 2017-2018 aux taux de l'exercice 2016-2017, à l'exception des économies en situation d'hyperinflation. De ce fait, les données en bolivar vénézuélien (VEF) pour les premiers semestres 2017-2018 et 2016-2017 ont été converties au taux de change de 1 USD = 35 280 VEF vs 3 250 VEF pour l'exercice 2016-2017. Volume d'émission Le volume d'émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et support digitaux émis par le Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients (activité Services Avantages & Récompenses). Définitions des ratios financiers S1 2017-2018 S1 2016-2017 Taux d'endettement net Endettement brut1 - trésorerie opérationnelle 2 49 % 34 % Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d'endettement net Endettement brut1 - trésorerie opérationnelle 2 1,1 0,9 Résultat opérationnel avant dépréciations

et amortissements (EBITDA)3 Définitions des ratios financiers S1 2017-2018 S1 2016-2017 1 Endettement brut Dettes financières non courantes 2 978 3 079 + dettes financières courantes

hors découverts bancaires 1 095 685 - instruments financiers dérivés à l'actif (12) (6) 4 062 3 758 2 Trésorerie opérationnelle Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 519 1 698 + actifs financiers de l'activité

Services Avantages et Récompenses 960 862 - découverts bancaires (81) (36) 2 399 2 524 3 Résultat opérationnel avant

dépréciations et amortissements

(EBITDA) Résultat opérationnel (12 derniers mois) 1 157 1 060 + dépréciations et amortissements

(12 derniers mois) 296 272 1 453 1 332 2 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS 1 Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) Notes 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 (1) Chiffre d'affaires 6.3 10 293 10 634 Coût des ventes 6.4.5 (8 706) (8 932) Marge brute 1 587 1 702 Charges administratives et commerciales 6.4.5 (964) (966) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence

dans le prolongement de l'activité du Groupe 5 2 Résultat d'exploitation 627 738 Autres produits opérationnels 6.4.6 7 2 Autres charges opérationnelles (2) 6.4.6 (80) (154) Résultat opérationnel 6.3 554 586 Produits financiers 6.4.7 27 14 Charges financières 6.4.7 (71) (70) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 1 2 Résultat avant impôt 511 532 Impôt sur les résultats 6.2.3 et 6.4.8 (131) (172) Résultat de l'ensemble consolidé 380 360 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 7 12 Part revenant au Groupe 372 348 Résultat part du Groupe par action (en euros) 6.4.9 2,51 2,32 Résultat part du Groupe dilué par action (en euros) 6.4.9 2,47 2,29 (1) Après reclassements liés à la nouvelle présentation du compte de résultat consolidé (voir note 6.2.4). (2) dont 137 millions d'euros au 1er semestre 2016-2017 dans le cadre du programme d'Adaptation et de Simplification reclassés dans le cadre de la nouvelle présentation (voir note 6.2.4.). Ainsi, ont été reclassés en autres produits et charges opérationnels 51 millions d'euros qui étaient auparavant comptabilisés en coûts des ventes et 65 millions d'euros auparavant comptabilisés en charges administratives et commerciales. Un montant de 20 millions d'euros était inclus en autres produits et charges opérationnels. 2 État du résultat global consolidé (en millions d'euros) 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 Résultat de l'ensemble consolidé 380 360 Éléments du résultat global appelés à un reclassement

ultérieur en résultat Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 2 (1) Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture

transférée en résultat Écarts de conversion (119) 206 Écarts de conversion transférés en résultat (5) Impôts sur les autres éléments du résultat global

appelés à un reclassement ultérieur en résultat Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises

mises en équivalence, nets d'impôts (1) (1) Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies Impôts sur les autres éléments du résultat global

qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat Total des autres éléments du résultat global après impôts (118) 199 Résultat global 262 559 Dont : Part revenant au Groupe 256 545 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 7 14 3 État consolidé de la situation financière Actif (en millions d'euros) Notes Au 28 février 2018 Au 31 août 2017 ACTIF NON COURANT Immobilisations corporelles 623 590 Goodwills 6.4.2 5 721 5 308 Autres immobilisations incorporelles 618 511 Investissements clients 518 547 Participations dans les entreprises mises en équivalence 77 89 Actifs financiers non courants 193 163 Instruments financiers dérivés actifs 6.4.4 2 4 Autres actifs non courants 17 17 Impôts différés 212 187 Total actif non courant 7 981 7 416 ACTIF COURANT Actifs financiers courants 34 32 Instruments financiers dérivés actifs 6.4.4 10 7 Stocks 280 257 Créances d'impôt 198 185 Clients et autres créances 4 686 4 050 Fonds réservés et actifs financiers de l'activité

Services Avantages et Récompenses 960 909 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.4.3 1 519 2 018 Total actif courant 7 687 7 458 TOTAL DE L'ACTIF 15 668 14 874 Passif et capitaux propres (en millions d'euros) Notes Au 28 février 2018 Au 31 août 2017 CAPITAUX PROPRES Capital 603 603 Primes d'émission 534 534 Réserves et résultats non distribués 2 205 2 399 Capitaux propres - Part du Groupe 3 343 3 536 Participations ne donnant pas le contrôle 34 34 Total capitaux propres 6.4.1 3 377 3 570 PASSIF NON COURANT Emprunts et dettes financières 6.4.4 2 977 3 011 Instruments financiers dérivés passifs 6.4.4 1 Avantages au personnel 457 462 Autres passifs non courants 180 181 Provisions 106 93 Impôts différés 236 137 Total passif non courant 3 956 3 885 PASSIF COURANT Découverts bancaires 81 38 Emprunts et dettes financières 6.4.4 1 094 498 Instruments financiers dérivés passifs 6.4.4 2 1 Dettes d'impôt 77 104 Provisions 64 61 Fournisseurs et autres dettes 4 063 3 953 Chèques et Cartes de Services à rembourser 2 954 2 764 Total passif courant 8 335 7 419 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 15 668 14 874

4 Tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d'euros) Notes 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat opérationnel des sociétés intégrées 549 584 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 156 140 Provisions (15) 19 Résultat net d'impôt des cessions et autres éléments sans impact trésorerie 12 Produits des participations 17 5 Intérêts payés (54) (61) Intérêts encaissés 31 14 Impôts payés (46) (178) Autofinancement 650 523 Variation des stocks (5) 1 Variation des clients et autres créances (664) (781) Variation des fournisseurs et autres dettes 34 98 Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 233 294 Variation des actifs financiers de l'activité Services Avantages et Récompenses (73) (38) Variation du BFR lié à l'activité (475) (426) Flux nets de trésorerie liés à l'activité 175 97 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisitions d'immobilisations (148) (144) Cessions d'immobilisations 14 12 Variation des investissements clients 13 29 Variation des actifs financiers (25) (17) Acquisitions de filiales 6.4.2 (676) (160) Cessions de filiales 2 (5) Flux nets de trésorerie lies aux activités d'investissement (820) (285) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 6.4.1 (411) (359) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (6) (12) Achats d'actions propres 6.4.1 (66) (316) Cessions d'actions propres 6.4.1 17 14 Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle (4) Émissions d'emprunts et dettes financières 6.4.3 596 1 233 Remboursements d'emprunts et dettes financières 6.4.3 (3) (98) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement 124 462 Variation de trésorerie (521) 274 Incidence des différences de change et autres (21) 41 Trésorerie à l'ouverture 1 980 1 347 Trésorerie à la clôture de la période 6.4.3 1 438 1 662 5 Variation des capitaux propres (en millions d'euros) Nombre d'actions Capital Primes d'émission Actions propres Réserves

et résultat Écarts de conversion Total des capitaux propres Part du groupe Participations

ne donnant pas le contrôle Total Notes 6.4.1 Capitaux propres au 31 août 2017 150 830 449 603 534 (371) 3 455 (685) 3 536 34 3 570 Résultat net 372 372 7 380 Autres éléments

du résultat global

nets d'impôts 1 (118) (117) (1) (118) Résultat global 373 (118) 256 7 262 Dividendes versés (411) (411) (9) (419) Actions propres (49) (49) (49) Paiements fondés

sur les actions

(nets d'impôts) 16 16 16 Autres variations (1) (6) (6) 3 (3) Capitaux propres au 28 février 2018 150 830 449 603 534 (420) 3 428 (803) 3 343 34 3 377 (1) Y compris les effets de l'hyperinflation et la comptabilisation d'engagements de rachat de participations ne donnant pas le contrôle. (en millions d'euros) Nombre d'actions Capital Primes d'émission Actions propres Réserves

et résultat Écarts de conversion Total des capitaux propres Part du groupe Participations

ne donnant pas le contrôle Total Notes 6.4.1 Capitaux propres au 31 août 2016 153 741 139 615 822 (352) 3 008 (425) 3 668 34 3 702 Résultat net 348 348 12 360 Autres éléments

du résultat global

nets d'impôts (2) 199 197 2 199 Résultat global 346 199 545 14 559 Dividendes versés (359) (359) (11) (371) Actions propres (300) (300) (300) Paiements fondés

sur les actions

(nets d'impôts) 21 21 21 Autres variations (1) (1) (1) 2 1 Capitaux propres au 28 février 2017 153 741 139 615 822 (652) 3 015 (226) 3 574 39 3 613 (1) Y compris les effets de l'hyperinflation Les annexes ci-après font partie intégrante des comptes semestriels consolidés résumés. 6 Annexe aux comptes consolidés Sodexo est une société anonyme domiciliée en France dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux. Les comptes semestriels consolidés résumés du Groupe Sodexo pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est tenu le 10 avril 2018. 6.1 Faits marquants Au cours du premier semestre de l'exercice 2017-2018, le Groupe a renforcé son offre Sports & Loisirs avec l'acquisition de Centerplate Inc. aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada. Sodexo a également fait l'acquisition de The Good Eating Company au Royaume-Uni pour les Services aux entreprises et Morris Corporation en Australie en Energie & Ressources. Des initiatives stratégiques ont été prises avec la prise de contrôle de FoodChéri en France et l'expertise et l'offre technique ont été renforcées avec l'acquisition de Kim Yew à Singapour. L'impact comptable des regroupements d'entreprises sur les comptes consolidés au 28 février 2018 est détaillé en note 6.4.2. 6.2 Bases de préparation des états financiers 6.2.1. Principes généraux Les comptes semestriels consolidés résumés de Sodexo clos le 28 février 2018 ont été établis conformément à la norme IAS 34 « Information Financière Intermédiaire », telle que publiée par l'IASB et adoptée dans l'Union Européenne. Ils ne comportent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe Sodexo pour l'exercice clos le 31 août 2017 sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires. Les chiffres figurant dans les tableaux ont été préparés en milliers d'euros et sont présentés et arrondis en millions d'euros (sauf indication contraire). 6.2.2. Normes et interprétations appliquées Les principes et méthodes comptables appliqués par le Groupe dans les comptes semestriels consolidés résumés au 28 février 2018 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 août 2017, à l'exception de la modification de la définition des autres charges et produits opérationnels et son impact sur la présentation du compte de résultat (voir note 6.2.4). Les nouvelles normes, interprétations et amendements aux normes publiées, qui sont d'application obligatoire à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2017 n'ont pas d'incidence significative sur les comptes semestriels du Groupe. Le Groupe n'applique pas les normes IFRS n'ayant pas encore été approuvées par l'Union Européenne à la date de clôture de la période. Le Groupe n'a pas opté pour une application anticipée de normes ou interprétations dont l'application n'est pas obligatoire pour l'exercice 2017-2018. Le Groupe poursuit l'étude des impacts de l'application des normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients », IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 16 « Contrats de location ». 6.2.3. Particularités de l'établissement des comptes intermédiaires Impôt sur les résultats Pour les comptes semestriels consolidés résumés, la charge d'impôt (courante et différée) est calculée pour chaque entité fiscale en appliquant au résultat comptable de la période le taux d'impôt moyen annuel estimé pour l'année fiscale en cours, éventuellement ajustée des effets d'impôts liés à des événements particuliers du semestre. La charge ainsi calculée est enregistrée en contrepartie des postes impôts différés actifs et impôts différés passifs au bilan. Avantages post emploi et autres avantages à long terme au personnel Les charges liées aux avantages post-emploi et autres avantages à long terme au personnel sont estimées à la moitié de la charge annuelle calculée sur la base des données au 31 août 2017. Aucune modification significative de régime n'est intervenue sur la période. 6.2.4. Présentation du compte de résultat Afin de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante de Sodexo et de simplifier la comparaison avec ses principaux concurrents, le compte de résultat est modifié à compter de l'exercice 2017-2018, afin d'y inclure un résultat d'exploitation, qui ajouté au « autres produits opérationnels » et « autres charges opérationnelles », correspond au résultat opérationnel. Les autres produits et charges opérationnels comprennent notamment les éléments suivants : les plus ou moins-values liées à des changements de périmètre, les gains et pertes liés aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi, les coûts de restructuration et de rationalisation, les coûts liés aux acquisitions, les amortissements et dépréciations des relations clientèle et des marques, la dépréciation d'actifs non-courants ainsi que d'autres éléments significatifs inhabituels ou non récurrents. L'information sectorielle est également présentée sur la base du résultat d'exploitation, cet agrégat étant celui désormais suivi par le Comité Exécutif, principal décideur opérationnel. Le compte de résultat du premier semestre 2016-2017 ainsi que l'information sectorielle 2016-2017 ont été retraités pour être conformes à cette nouvelle présentation. Les coûts liés au programme d'Adaptation et de Simplification initié en 2015-2016 pour une durée de dix-huit mois sont présentés dans les autres charges opérationnelles. 6.2.5. Recours à des estimations Pour préparer les comptes semestriels consolidés résumés, des estimations et des hypothèses ont été faites par la Direction du Groupe et des filiales ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des comptes semestriels consolidés résumés et les montants présentés au titre des produits et des charges de la période. Ces estimations et appréciations sont effectuées de façon continue sur la base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables au regard des circonstances actuelles et qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. Les éléments significatifs pouvant faire l'objet de telles estimations et hypothèses sont identiques à ceux décrits dans les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 août 2017 (provisions et litiges ; instruments financiers dérivés ; actifs et passifs des régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies ; goodwills et actifs incorporels ; dépréciation des actifs courants et non courants, impôts différés et paiements fondés sur des actions). 6.2.6. Évolution des principaux taux de change Le cours de change des principales devises utilisées pour la conversion des états financiers des filiales a évolué comme suit par rapport au premier semestre de l'exercice précédent : Devise Cours de clôture

au 28 février 2018 Cours moyen

du 1er semestre 2017-2018 Cours de clôture

au 28 février 2017 Cours moyen

du 1er semestre 2016-2017 Dollar (USD) 1,221 1,195 1,060 1,081 Livre (GBP) 0,884 0,885 0,853 0,863 Real (BRL) 3,961 3,864 3,281 3,486 6.3 Information sectorielle L'information sectorielle présentée est établie sur la base des données de gestion interne telles qu'elles sont suivies par le Comité Exécutif du Groupe, principal décideur opérationnel : Services sur Site, d'une part, et Services Avantages et Récompenses, d'autre part. Pour l'activité Services sur Site, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation sont suivis par segments mondiaux de clientèle. Ces segments mondiaux de clientèle répondent à la définition de secteurs opérationnels selon IFRS 8. Les secteurs opérationnels et regroupements de secteurs opérationnels présentés sont les suivants : Pour l'activité Services sur Site : Entreprises et Administrations, qui regroupe Services aux Entreprises, Energie & Ressources, Services aux Gouvernements, Sports & Loisirs ainsi que les Autres activités non segmentées ; Santé regroupée avec Seniors ; et Éducation, regroupant Écoles et Universités ; et

L'activité « Services Avantages et Récompenses ». Les secteurs opérationnels ayant fait l'objet de regroupements, au sein de chacune de ces activités, réalisent des opérations similaires, tant par la nature des services rendus que par les processus et méthodes employés pour fournir ces services, et présentent des caractéristiques économiques communes, notamment des taux de marge assez proches. Les actifs et passifs sectoriels ne sont pas présentés, ces éléments ne faisant pas partie de la mesure de la performance de chaque secteur par le principal décideur opérationnel. 1er semestre

2017- 2018

(en millions d'euros) Services sur Site Entreprises et Administrations Santé & Seniors Éducation Services Avantages & Récompenses Éliminations

et frais de

Direction Générale Total Groupe Chiffre d'affaires 9 882 5 295 2 359 2 228 411 10 293 Ventes interactivités (Groupe) 2 (2) TOTAL 9 882 5 295 2 359 2 228 413 (2) 10 293 Résultat d'exploitation (1) 562 207 145 211 124 (59) 627 (1) Nouvel agrégat du compte de résultat consolidé (voir note 6.2.4) incluant la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l'activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels. 1er semestre

2016- 2017

(en millions d'euros) Services sur Site Entreprises et Administrations Santé & Seniors Éducation Services Avantages & Récompenses Éliminations

et frais de

Direction Générale Total Groupe Chiffre d'affaires 10 179 5 196 2 500 2 483 455 10 634 Ventes interactivités (Groupe) 2 (2) TOTAL 10 179 5 196 2 500 2 483 457 (2) 10 634 Résultat d'exploitation (1) (2) 634 224 159 252 156 (52) 738 (1) Nouvel agrégat du compte de résultat consolidé (voir note 6.2.4) incluant la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l'activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels. (2) Après reclassements liés à la nouvelle présentation du compte de résultat consolidé (voir note 6.2.4). 6.4 Notes sur les états financiers au 28 février 2018 6.4.1. Variation des capitaux propres Au 28 février 2018, le Groupe détient 2 529 632 titres Sodexo pour un montant de 225 millions d'euros dont 2 428 132 titres Sodexo (215 millions d'euros) destinés à couvrir différents plans d'options d'achat d'actions et plans d'attribution gratuite d'actions en faveur des salariés du Groupe et 101 500 actions (10 millions d'euros) au titre du contrat de liquidité. Au 31 août 2017, le Groupe détenait 2 205 010 titres Sodexo pour un montant de 177 millions d'euros destinés à couvrir différents plans d'options d'achat d'actions et plans d'attribution gratuite d'actions en faveur des salariés du Groupe. Sur la période, le Groupe a livré des actions Sodexo dans le cadre de l'exercice d'options d'achat par les salariés ou la livraison d'actions gratuites pour un montant de 17 millions d'euros. Au cours du 1er semestre de l'exercice 2016-2017, le Groupe avait livré pour 14 millions d'euros d'actions Sodexo dans le cadre de l'exercice d'options d'achat par les salariés. Le montant total des dividendes versés au cours du premier semestre 2017-2018 s'élève à 411 millions d'euros, compte tenu des actions auto-détenues, d'un dividende par action de 2,75 euros et de la majoration du dividende de 0,275 euro. 6.4.2. Regroupements d'entreprises La variation des goodwills au cours de la période se présente de la façon suivante : (en millions d'euros) Au 31 août 2017 Augmentations Diminutions Ecarts de conversion Au 28 février 2018 Services aux Entreprises 1 022 4 (15) 1 011 Services aux Gouvernements 357 4 360 Sports & Loisirs 64 430 (15) 479 Énergie & Ressources 302 35 (1) (10) 327 Autres activités non segmentées 303 35 (1) 337 Entreprises et Administrations 2 048 504 (1) (37) 2 513 Santé 992 (22) 970 Seniors 416 5 (8) 413 Santé & Seniors 1 408 5 (30) 1 382 Écoles 339 12 (7) 344 Universités 842 (25) 818 Éducation 1 181 12 (32) 1 161 Services sur Site 4 637 521 (1) (99) 5 057 Services Avantages et Récompenses 671 13 (20) 664 Total Groupe 5 308 534 (1) (119) 5 721 Au cours du premier semestre de l'exercice 2017-2018, de nouveaux goodwills ont été constatés pour un montant global de 534 millions d'euros, suite notamment aux acquisitions de The Good Eating Company pour l'activité Services aux Entreprises, de Morris Corporation pour l'activité Energie & Ressources, de Centerplate Inc. pour l'activité Sports & Loisirs, Kim Yew en Ecoles et à la prise de contrôle de FoodChéri. L'effet des entrées de périmètre sur les actifs et passifs est résumé dans le tableau suivant. Il intègre le montant des actifs acquis et passifs repris des acquisitions du semestre, évalués de manière provisoire au 28 février 2018, ainsi que l'ajustement lié à la finalisation de l'évaluation des actifs et passifs d'acquisitions antérieures. (en millions d'euros) Au 28 février 2018 Dont Centerplate Immobilisations incorporelles (1) 134 146 Immobilisations corporelles 49 43 Autres actifs non courants 12 12 Actifs courants 84 76 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 11 Dettes financières (1) Autres dettes non courantes (2) (36) (35) Impôts différés nets 32 29 Autres dettes et passifs courants (2) (119) (103) Total des actifs nets identifiables 182 180 Goodwills 534 430 Participations ne donnant pas le contrôle (3) Contrepartie transférée 714(3) 610 Trésorerie acquise (26) (11) Variation de dette sur acquisition de filiales (9) Impact sur le tableau de flux de trésorerie (676) (598) (1) dont -20 millions d'euros liés à la finalisation de l'évaluation de certains actifs d'acquisitions antérieures

(2) Y compris des provisions pour risques et litiges possibles aux Etats-Unis et au Royaume-Uni

(3) Prix payé ou payable en trésorerie, y compris des compléments de prix estimés pour 9 millions d'euros La contribution des sociétés acquises au cours du 1er semestre 2017-2018 depuis leur intégration s'élève à 171 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et 6 millions d'euros pour le résultat d'exploitation. L'acquisition de Centerplate, principale acquisition du 1er semestre 2017-2018, a été finalisée le 26 décembre 2017. Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du Groupe auraient été augmentés de 293 millions d'euros et 12 millions d'euros respectivement si Centerplate, avait été consolidé à partir du 1er septembre 2017. Les actifs incorporels incluent principalement les relations clientèle et les marques. Les durées d'amortissement des relations clientèle ont été fixées provisoirement par le management sur une durée maximale de 15 ans en fonction du taux d'attrition estimé. Le goodwill représente principalement le savoir-faire et la compétence des employés ainsi que les synergies attendues avec les entreprises acquises. 6.4.3. Trésorerie et équivalents de trésorerie (en millions d'euros) Au 28 février 2018 Au 31 août 2017 Valeurs mobilières de placement 435 420 Disponibilités (1) 1 084 1 598 Total trésorerie et équivalents de trésorerie 1 519 2 018 Découverts bancaires (81) (38) Total (2) 1 438 1 980 (1) Y compris 13 millions d'euros affectés à la mise en oeuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d'investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés financiers et approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers, visant à favoriser la liquidité des titres et la régularité de leurs cotations. (2) Le Groupe a, dans le cadre du mécanisme de cash pooling international, des encours négatifs en dollars US équivalent à 606 millions d'euros, 67 millions d'euros en dollars CAD et 33 millions d'euros en autres devises contrebalancé par un encours positif en euros de 707 millions d'euros. Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit : (en millions d'euros) Au 28 février 2018 Au 31 août 2017 Bons de caisse 289 244 Dépôts à terme 114 139 SICAV et autres 32 37 Valeurs mobilières de placement 435 420 6.4.4. Emprunts et dettes financières (en millions d'euros) Au 28 février 2018 Au 31 août 2017 Courants Non courants Courants Non courants Emprunts obligataires 17 1 877 13 1 876 Euros 17 1 877 13 1 876 Emprunts auprès des organismes financiers (1) 1 070 1 068 479 1 103 Dollars US 258 1 068 233 1 103 Euros 809 246 Autres monnaies 3 Emprunts sur location-financement 3 8 4 7 Euros 3 7 3 6 Autres monnaies 1 1 1 Autres emprunts (2) 3 24 2 25 Euros 1 8 1 5 Autres monnaies 2 16 1 20 Total hors instruments dérivés 1 094 2 977 498 3 011 Juste valeur nette des instruments dérivés (8) (2) (6) (3) Total incluant les instruments dérivés 1 086 2 976 492 3 008 (1) Y compris, au 28 février 2018, les placements privés auprès d'investisseurs américains de 354 millions de dollars et 1 100 millions de dollars ainsi que des billets de trésorerie pour 808 millions d'euros et 140 millions de dollars. Les placements privés auprès d'investisseurs américains comportent des covenants financiers qui sont respectés au 28 février 2018, au 31 août 2017 et au 28 février 2017.

(2) Dont 17 millions d'euros correspondant à des dettes reconnues sur des engagements de rachat de participations ne donnant pas le contrôle de certaines filiales (17 millions d'euros au 31 août 2017). Les dettes financières du Groupe ont évolué comme suit au cours du premier semestre 2017-2018 : (en millions d'euros) Au 31 août

2017 Augmentations Remboursements Actualisation et autres variations Écarts de change Variation de périmètre Au 28 février

2018 Emprunts obligataires 1 889 5 1 894 Emprunts auprès des organismes financiers 1 582 594 (38) 1 2 138 Emprunts sur

location-financement 11 2 (1) 11 Autres emprunts 27 2 (2) (3) 3 28 Total hors instruments dérivés 3 509 598 (3) 1 (38) 4 4 071 Juste valeur nette

des instruments dérivés (9) (9) Total incluant les instruments dérivés (1) 3 500 598 (3) 1 (38) 4 4 062 (1) Au 28 février 2018, les justes valeurs des emprunts obligataires et des emprunts auprès des organismes financiers s'élèvent respectivement à 1 968 millions d'euros (1 990 millions d'euros au 31 août 2017) et 2 110 millions d'euros (1 623 millions d'euros au 31 août 2017). Il n'y a pas eu de transfert entre les niveaux de classification de juste valeur au cours du 1er semestre 2017-2018 par rapport aux niveaux mentionnés en note 4.21 des comptes consolidés du Groupe Sodexo pour l'exercice clos le 31 août 2017. Au 28 février 2018, environ 46% de l'endettement consolidé du Groupe est en dollars US en intégrant l'effet des instruments dérivés et des cash pooling. Au 28 février 2018, environ 78% de l'endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le coût pondéré de la dette à cette date s'établit à 2,2 %. Au 31 août 2017, près de 91% de l'endettement consolidé du Groupe était à taux fixe et le coût pondéré de la dette à cette date s'établissait à 2,4 %. Ligne de crédit confirmée multidevises de juillet 2011

Comme au 31 août 2017, le Groupe a une ligne de crédit confirmée multidevises de 531 millions d'euros plus 709 millions de dollars US à échéance juillet 2022. Aucun tirage n'est en cours sur cette ligne de crédit au 28 février 2018 et au 31 août 2017. Lignes de crédit bilatérales confirmées de décembre 2017

Le 20 décembre 2017, le Groupe a mis en place deux lignes de crédit confirmée bilatérales de 150 millions d'euros chacune, l'une à échéance décembre 2018 et l'autre à échéance décembre 2019. Aucun tirage n'est en cours sur ces lignes de crédit au 28 février 2018. Billets de trésorerie

Le 22 janvier 2018, Sodexo Finance a mis en place un programme de billets de trésorerie d'un montant maximal de 1,4 milliard d'euros. L'encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo SA et Sodexo Finance est de 808 millions d'euros et 140 millions de dollars US au 28 février 2018, soit 923 millions d'euros (100 millions de dollars US et 246 millions d'euros, soit 331 millions d'euros au 31 août 2017). 6.4.5. Charges opérationnelles par nature (en millions d'euros) 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (160) (158) Charges de personnel - Salaires (3 829) (3 942) - Autres charges de personnel (1) (1 125) (1 174) Achats consommables et variations de stocks (2 803) (3 033) Autres natures de charges (2) (1 826) (1 743) Total (9 743) (10 050) (1) inclut principalement les charges sociales mais également les charges relatives aux plans à prestations définies, aux régimes de retraites à contribution définie et actions attribuées gratuitement. (2) les autres charges comprennent principalement les charges de location simple (191 millions d'euros pour le 1er semestre 2017-2018 et 165 millions d'euros pour le 1er semestre 2016-2017), les honoraires, les autres achats consommés, les frais de sous-traitance et frais de déplacements. 6.4.6. Autres charges et produits opérationnels (en millions d'euros) 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 Gains liés à des changements de périmètre 2 Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi Autres 7 Total autres produits opérationnels 7 2 Coûts de restructuration de rationalisation de l'organisation (1) (7) (137) Coûts liés aux acquisitions (14) (2) Pertes liées à des changements de périmètre (18) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l'emploi Amortissements et dépréciations des relations clientèle et des marques (31) (15) Dépréciation des actifs non-courants Autres (11) Total autres charges opérationnelles (80) (154) (1) Correspond, pour le 1er semestre 2016-2017, aux coûts engagés dans le cadre du plan d'Adaptation et de Simplification. 6.4.7. Charges et produits financiers (en millions d'euros) 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 Coût de l'endettement brut (1) (54) (48) Produits générés par la trésorerie ou équivalents 16 7 Coût de l'endettement net (38) (41) Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 1 1 Autres produits financiers (2) 10 4 Autres charges financières (3) (5) (15) Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) (4) 2 Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies (4) (3) Ajustement monétaire lié au traitement de l'hyper inflation (3) Variation de juste valeur des instruments dérivés non qualifiés de couverture Autres (4) (1) Charges et produits financiers, net (44) (56) Dont produits financiers 27 14 Dont charges financières (71) (70) (1) Le coût de l'endettement brut correspond à la charge d'intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instruments financiers de couverture.



(2) Y compris, pour le premier semestre 2017-2018, des produits d'intérêts de retard au titre du remboursement de la contribution sur dividendes et autres impôts pour 7 millions d'euros.



(3) Y compris, pour le premier semestre 2016-2017, un montant de 11 millions d'euros en raison du remboursement par anticipation d'emprunts souscrits auprès d'investisseurs américains à hauteur de 108 millions de dollars US. 6.4.8. Impôt sur les résultats Le taux effectif d'impôt est passé de 32,6% au 1er semestre 2016-2017 à 25,9% au 1er semestre 2017-2018. Cette baisse est notamment due au produit comptabilisé au titre du remboursement de la contribution sur dividendes pour 43 millions d'euros en France ainsi qu'aux effets de la réforme fiscale américaine. Sodexo SA a cédé une créance de crédit d'impôts compétitivité emploi (CICE) pour un montant total de 46 millions d'euros. Elle a été décomptabilisée dans la mesure où cette opération de cession transfère au cessionnaire la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété des créances. 6.4.9. Résultat par action Le tableau ci-dessous détaille le calcul du nombre d'actions avant et après dilution ainsi que le résultat par action de base et dilué : 1er semestre

2017-2018 1er semestre

2016-2017 Résultat net part du Groupe (en millions d'euros) 372 348 Nombre moyen pondéré d'actions en capital social - de base 148 535 880 149 936 978 Résultat net par action - de base (en euros) (1) 2,51 2,32 Impact moyen de la dilution liée aux plans de stock-options

et d'attribution gratuite d'actions 2 026 926 2 241 223 Nombre moyen pondéré d'actions - dilué 150 562 807 152 178 201 Résultat net dilué par action (en euros) (1) 2,47 2,29 (1) Le résultat net par action de base et le résultat net dilué par action ne tiennent pas compte de l'effet de la majoration de dividende

dont bénéficient certaines actions détenues sous la forme nominative. Tous les plans de stock-options et les plans d'attribution gratuite d'actions ont un effet dilutif sur le premier semestre 2017-2018 et sur le premier semestre 2016-2017. 6.4.10. Informations sur les entreprises liées Sociétés non intégrées globalement Les transactions avec les sociétés non intégrées globalement sont de même nature que celles décrites dans la note 4.25 « Informations sur les entreprises liées » des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 août 2017. Principal actionnaire Au 28 février 2018, la société Bellon SA détient 40,38 % du capital de Sodexo et 55,9 % des droits de vote exerçables de Sodexo. Au cours du premier semestre 2017-2018, Sodexo a enregistré une charge de 2 millions d'euros (1,6 millions d'euros sur le premier semestre 2016-2017) au titre du contrat d'assistance et de conseil signé avec Bellon SA. La société Bellon SA a reçu 167,7 millions d'euros de dividendes en février 2018 de Sodexo SA. 6.4.11. Autres informations Plan d'attribution gratuite d'actions Le 14 septembre 2017, le Conseil d'Administration a décidé l'attribution gratuite d'actions, en faveur de certains salariés du Groupe, sous réserve d'une condition de présence au sein du Groupe ainsi que, pour certaines actions, une condition de performance. Ces plans portent sur un total de 14 000 actions. Membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif

et Directeur Général de Sodexo À l'issue de l'Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018, Denis Machuel a succédé à Michel Landel et officiellement pris les fonctions de Directeur Général de Sodexo. Il n'y a pas eu d'autre évolution significative quant à la nature des rémunérations, avances et engagements en matière de pensions, indemnités assimilées accordées aux membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif ainsi qu'au Directeur Général de Sodexo par rapport à l'exercice clos le 31 août 2017. Litiges Le 9 octobre 2015, la société française Octoplus a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'émission et l'acceptation des titres-restaurants, saisine assortie d'une demande de mesures conservatoires. Celle-ci visait plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Sodexo Pass France. Suite à l'audition des parties concernées, par décision du 6 octobre 2016, l'Autorité de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires mais a ordonné la poursuite de l'instruction sur le fond. Cette instruction étant toujours en cours, et en l'absence d'évaluation du risque encouru à ce stade de la procédure, aucune provision n'a été constituée à ce titre au 28 février 2018. Le litige avec l'administration fiscale brésilienne concernant la déductibilité fiscale de l'amortissement du goodwill constaté lors du rachat de VR n'a connu aucune évolution particulière au cours de premier semestre 2017-2018. 6.4.12. Événements postérieurs à la clôture Le 5 mars 2018, le Groupe a mis en place une nouvelle ligne de crédit confirmée bilatérale de 150 millions d'euros, à échéance mars 2019. Le 29 mars 2018, Sodexo SA a remboursé, à l'échéance, un montant de 148 millions de dollars US de l'emprunt souscrit auprès d'investisseurs américains en 2011. 3 RAPPORT DES COMMISSAIRES

AUX COMPTES Rapport des commissaires aux comptes

sur l'information financière semestrielle Période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 SODEXO

255 Quai de la Bataille de Stalingrad

92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article

L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société SODEXO, relatifs à la période du 1 er septembre 2017 au 28 février 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 11 avril 2018 Les Commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit KPMG Audit

Département de KPMG S.A. Jean-Christophe Georghiou Hervé Chopin 4 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DIRECTION GENERALE ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Issy-les-Moulineaux, le 12 avril 2018 J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés présentés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Sodexo et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le Directeur Général

Denis Machuel 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - France Tel. :+33 (0)1 30 85 75 00 Sodexo SA au capital de 628 528 100 € -·RCS Nanterre 301 940 219 www.sodexo.com Ajusté des transferts internes entre segments Ajusté des transferts internes entre segments Y compris les prises de participation de Sodexo dans Wynd, Neo-Nomade et Life-Dojo sur le S1 2016-2017 CdP Sodexo résultats du 1er semestre 2017-2018 FR





