Sodexo : emprunt obligataire de 300 millions d'euros

16/05/2018 | 18:57

Sodexo annonce avoir finalisé le 15 mai l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 300 millions d'euros à 7 ans, avec un coupon de 1,125%.



'Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens', précise le groupe.



Cette émission doit permettre à Sodexo d'allonger la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de sa dette financière.





