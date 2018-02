Sodexo : en tête du classement du « Sustainability Yearbook » de RobecoSAM pour la onzième année consécutive

Cette distinction récompense les entreprises qui à travers leur responsabilité d'entreprise contribuent à atteindre les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies à l'horizon 2030.

Paris, le 1er février 2018 - Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, confirme de nouveau sa position d'entreprise parmi les plus responsables au monde en remportant le prix Gold Class du « Sustainability Yearbook 2018 » de RobecoSAM. Pour la onzième année consécutive, Sodexo a été classé meilleur acteur de son secteur pour l'excellence de ses résultats en matière de responsabilité d'entreprise, avec un score de 78% - quand le score moyen de son secteur est de 39%.

Cette récompense est le reflet de l'engagement de Sodexo à atteindre les Objectifs de devéloppement durable (ODD) des Nations Unies lesquels sous-tendent la feuille de route de Sodexo en matière de Responsabilité d'entreprise. Better Tomorrow 2025 consiste en neuf engagements visant à renforcer la culture de la responsabilité dans l'ensemble des activités de Sodexo et à répondre au rôle important de l'entreprise face aux problèmes mondiaux, dont trois enjeux majeurs : éliminer la faim dans le monde, améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et réduire le gaspillage alimentaire. Ces neuf engagements sont entièrement alignés sur les ODD et chaque engagement dispose d'un objectif mesurable permettant à Sodexo de suivre en permanence les progrès accomplis.

Plus d'informations sur le « Sustainability Yearbook » de RobecoSAM

Chaque année, RobecoSAM, grande entreprise de gestion d'actifs spécialiste de fonds durables, publie le « Sustainability Yearbook », publication mondiale de référence en termes de responsabilité d'entreprise. En 2018, année record, plus de 3 500 entreprises ont été invitées à participer dans le cadre de leur référencement dans la publication. Pour de plus amples informations, consultez le « Sustainability Yearbook » de RobecoSAM.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2017)

20,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé

427 000 collaborateurs

19e employeur mondial

80 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

17 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 10 janvier 2018)

Contacts Sodexo

Média Investisseurs Laura Schalk

Tél. : +33 1 57 75 85 69

laura.schalk@sodexo.com Virginia Jeanson

Tél : +33 1 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com

