Sodexo : présente son « Digital Day » au salon Viva Technology Paris 2018

18 mai 2018

Pour la deuxième année consécutive, et après avoir obtenu le prix d'honneur Communication et Entreprise pour son stand en 2017, Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, sera à nouveau présent au Salon Viva Technology, du 24 au 26 mai 2018. Ce sera l'occasion pour Sodexo de présenter des expériences interactives centrées sur la qualité de vie et les moments essentiels du quotidien des actifs.

Le « Digital Day », thème du stand de Sodexo, illustrera l'engagement du Groupe associant expérience client et technologie afin d'améliorer la qualité de vie des femmes et des hommes actifs de manière innovante et inspirante.

Un stand dédié à la qualité de vie et au quotidien des actifs.

Baptisé « Digital Day », le stand de Sodexo permettra aux professionnels les 24 et 25 mai et au grand public le 26 mai prochain, de découvrir à travers des espaces innovants, quatre moments clés du quotidien pour lesquels Sodexo s'engage à être leur meilleur allié :

« Work »

« Meals »

« Relaxing »

« Planning »

Sodexo sera accompagné de 37 start-up qui ont toutes pour ambition de développer des projets centrés sur le quotidien et la qualité de vie des personnes actives. Elles seront présentes tout au long du parcours du visiteur au sein des capsules temporelles rythmant les 4 moments clés de la journée et lors de tables rondes de 30 minutes accompagnées d'experts de Sodexo.

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Pendant les trois jours du Salon, Sodexo accueillera les visiteurs sur son stand et leur donnera aussi l'occasion de participer à de nombreuses présentations et animations innovantes :

• Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo participera à une table ronde, ayant pour thème : ' The Future of Work ', le jeudi 24 mai de 12h40 à 13h15.

• Au cours du CEO Forum, Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, animera le vendredi 25 mai à 14h, une table ronde pour débattre des défis et des opportunités liés à la digitalisation de l'industrie des services. Dans un monde où nous dépendons de plus en plus des technologies, certains pourraient se demander si la fin de l'intervention humaine dans la prestation de services est proche ou non. Et si la meilleure expérience numérique implique un équilibre entre la technologie et les interactions humaines ?

• Deux Keynotes « Shape the Future »

La première intervention sera l'occasion pour Sylvia Metayer, Directrice Générale Monde des Services aux Entreprises de Sodexo, d'aborder le jeudi 24 mai à 12h20 le sujet de l'Internet des Objets et de l'Intelligence Emotionnelle sur le lieu de travail.

Le vendredi 25 mai à 15h10, Belen Moscoso del Prado, Directrice Digital et Innovation chez Sodexo présentera les enjeux autour de la génération Z. Elle introduira également la cérémonie de remise de prix du Vivatech Challenge Winner de Sodexo.

• Elevator pitch : chaque jour, visiteurs et startups auront deux minutes pour présenter face caméra un projet qu'ils souhaitent développer. A la fin des trois jours, Sodexo sélectionnera les meilleures prestations qui seront ensuite conviées à rencontrer des experts de Sodexo.

• Masterclass sur « l'art du storytelling » : en présence d'un coach, les visiteurs apprendront les éléments clés d'un bon discours pour convaincre leurs audiences.

• Sodexo fun facts : les visiteurs sont invités, à plusieurs moments de la journée, à participer à des quiz et des questionnaires récompensés par de nombreux lots sur Sodexo.

Pour lire le communiqué dans son intégralité, téléchargez le PDF :