Sodexo : révise à la baisse ses prévisions annuelles

Le groupe, numéro deux mondial de son secteur derrière le britannique Compass, précise avoir identifié les domaines où ses performances laissent à désirer, ajoutant que des mesures sont mises en place pour remédier à cette situation.

"La performance du second trimestre est inférieure à nos attentes et nous avons révisé à la baisse nos prévisions financières pour l'exercice 2017-2018. Nous avons identifié certains domaines précis de sous-performance et sommes mobilisés pour agir rapidement et mettons en place une série de mesures correctives", déclare le directeur général, Denis Machuel, cité dans un communiqué.

"En conjuguant les atouts uniques de Sodexo, ses offres et la qualité de ses équipes, à une discipline et une responsabilisation accrues à travers le groupe, je suis confiant dans notre capacité à générer une forte croissance à moyen terme", ajoute celui qui est en poste depuis la fin du mois de janvier.

Sodexo vise désormais une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 1% et 1,5% et une marge d'exploitation autour de 5,7%. Il prévoyait auparavant une croissance organique comprise entre 2% et 4% et une marge stable à 6,5%.

Sur le premier semestre, la croissance interne du chiffre d'affaires a été de 1,7% et la marge d'exploitation de 6,1%.

Début février, Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur la valeur, jugeant faibles les perspectives de croissance annuelle du groupe.

Début janvier, Sodexo avait annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le premier trimestre 2017-2018.

Denis Machuel, âgé de 53 ans, est devenu directeur général de Sodexo le 28 janvier, remplaçant Michel Landel, parti à la retraite.

Depuis le début de l'année, le titre Sodexo est en repli de 13,3% contre une baisse de 3,4% pour le CAC 40 sur la période.

(Bertrand Boucey et Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)

